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鴻海集團股價葫蘆裡賣什麼藥？這次衝不衝得過15倍本益比？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／劉軒彤

相對於其他陷入膠著的科技權值股，最近鴻海集團股價真的很有故事。

舉3個例子，首先，鴻海本身在外資今年以來大買52萬張的推動下，股價重回11年前高點。其次，旗下IC設計公司天鈺，最近70個交易日竟有40天被列為處置股票，「關禁閉」分盤交易的結果，依舊淡定的上漲超過3倍。第3，旗下面板廠群創終於翻身，4個月股價漲一倍。

《財訊》報導指出，對比10多年來股票報酬率遠遠輸給電子股指數，這一波鴻海集團走出很不一樣的味道，最大的底氣，來自於鴻海集結上千家公司合組MIH電動車開放平台，準備進攻電動車領域。但是，也正因為鴻海最近10年轉型成效並不明顯，此番雖靠著電動車題材重回股市巨星之林，效益卻還要幾年後才可能驗證，有人期待、有人吐槽，投資人不免要問：這次鴻海集團股價能走多遠？

《長線》電動車題材拉升評價

「當年郭台銘當董事長，股價好不好他無須給別人交代，但是劉揚偉不一樣，雖然接任鴻海董事長，大老闆郭台銘卻還在旁邊看著，不管是業績或股價的績效，劉揚偉總會希望有所交代」，股市老手一語中的，站在劉揚偉新團隊的立場，一定希望能跟上股市活蹦亂跳的脈動。

《財訊》分析，事實上也是如此，鴻海過去為人詬病的一點是透明度低，但是現在的鴻海有定期法說會，董座也不排斥出席場合談未來，公司的透明度提高了，更重要的是，鴻海集團養的小金雞愈來愈多，以前電子代工盛世，大家提到的小金雞是鴻準、廣宇、群創，現在則添加天鈺、乙盛、樺漢等等，向來鴻海集團在投資人的印象裡，就是財務操作高手，也很擅長利用旗下小金雞搭配造勢，現在可用之兵愈來愈多，正逢全球股市的大多頭行情，怎能不抓緊機會。

所以，此時探討鴻海集團股價，第一個重點要把握住，也就是目前的環境對鴻海有利，不管電動車大業最後能否成就，畢竟才剛開始籌組開放平台，現在看多或看衰都只是紙上談兵，但是只要電動車題材延續，就有助於鴻海長期評價。

不過，根據《財訊》報導，固然目前多方順勢而為，回到股價操作，鴻海與旗下小金雞，卻是不同的概念。採訪諸多股市好手，大家的結論頗為一致，「鴻海股價主要是靠外資買上來，未來外資動作左右股價；至於本土資金則偏好鴻海小金雞。」

(本文截自財訊630期，詳全文)

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