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比特幣沒有基本面 投資價值該怎麼看？虛實指標教戰

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君

幣圈專家教戰，沒有基本面的比特幣，投資人仍能用實體投資慣用的指標，從籌碼面、技術面、發展面等看待未來比特幣價格的動向。

根據《財訊》報導，全球游資充裕，比特幣無疑成為今年漲勢最剽悍、卻也最讓投資人感到霧裡看花的投資標的。然而有了法人機構與名人大力加持，比特幣3月13日重新反彈衝破6.1萬美元。雖然沒有基本面的參考，投資人可以轉向觀察籌碼、技術面等簡易指標，或許較能掌握比特幣的買賣訊號。

灰度基金動向　操作大指標

「數位貨幣到底有沒有基本面？」這個問題的答案恐怕得讓許多以基本面為依歸的投資人失望了！幣圈界人士有志一同指出，8000多種的數位貨幣，都是不具基本面的虛擬資產，「不過，有別於以往的現象是，特斯拉、微策略、方舟投資等愈來愈多華爾街機構投資人跳出來為比特幣、甚至數位貨幣背書。」ACE王牌交易所國際顧問潘奕彰接受《財訊》採訪時指出。

「就像買台股會先看台積電、買法股會先注意LV，初入數位貨幣的世界，就應先注意市值最大、愈來愈多國家接受的比特幣。」一位幣圈人士如此形容，這也導致法人機構在美債殖利率頻頻破底、游資充沛之際爭相搶買比特幣。潘奕彰認為，投資人仍能從籌碼面觀察實體世界對於數位資產的想法，只要法人機構不只有口水喊多，而是實際不斷增持，就可以推論比特幣的價格可望維持高檔。

《財訊》報導指出，像是以買賣數位資產聲名大譟的灰度基金（Grayscale Investment Trust），就是重要參考指標，因為灰度基金持有的比特幣，具有固定一段時間「只進不出」的特色。

潘奕彰說，灰度基金旗下有8個單一數位資產信託資金，還有一個組合型數位資產信託基金，其中最有名的就是灰度比特幣信託基金（GBTC），就像初級、次級市場買賣一般，大戶投資人或法人機構可以在初級市場以現金買入比特幣信託、或是用比特幣換比特幣信託，而信託必須經過6個月的閉鎖期後才能賣出到次級市場上轉換。

從上述的投資流程，根據《財訊》報導，潘奕彰分析，不管是看上未來發展性還是單純做套利交易，只要在初級市場買入者多，灰度基金會買入更多的比特幣；因此，只要灰度基金對比特幣的持倉量趨勢長期增加，就代表6個月內的比特幣價格應不會有過於劇烈的波動。根據多數機構預估，GBTC持有比特幣的數量持續增加，已經超過65萬枚，反過來說，如果當法人機構對於比特幣未來展望或套利機會消失，連GBTC也開始明顯減持比特幣時，就必須謹慎。

(本文截自財訊629期，詳全文)

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