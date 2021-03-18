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當年58家磁磚廠西進如今只剩3家 從暴賺到虧損董座歎：我們不接地氣

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

冠軍磁磚的發展正是台灣磁磚業的興衰史，當年林榮德赴中國發展24年，卻有近10年接連虧損；如今他決定積極活化中國資產，將重心移回台灣，卻又面臨東南亞低價磁磚傾銷的危機。

國內磁磚龍頭廠冠軍磁磚即將邁入50年，今年是西進的第24年，冠軍磁磚董事長林榮德用「走過風風雨雨」形容。根據《財訊》報導，去年疫情期間，他親赴中國不下4趟，就為了將大陸事業清理整頓、資產活化，然後決定重新押寶台灣。

俗貨入侵　台灣磁磚被打趴

林榮德計畫在台灣拓展兩條新生產線，打造自動化智能工廠；不料卻遇上東南亞的磁磚低價傾銷台灣。身為台灣陶瓷工業同業公會理事長的他，為了申請課徵反傾銷稅到處奔走。林榮德接受《財訊》採訪說：「我賣100元，印度才賣60元，我怎麼拚？」說到激動處，許多陳年舊事湧上心頭。

林榮德高中畢業後，18歲就跟在父親林田村成立的信益陶瓷廠工作，從最基層做起，與工人一起在高溫窯旁汗流浹背燒瓷。1972年，林田村成立冠軍磁磚，並於1980年代引進高效的滾軸窯技術，開始生產大尺寸的磁磚。當時是國內陶瓷業最繁榮的年代，全國大小磁磚廠有300多家，兩百多條窯，產值兩三百億元，陶瓷產量全球排名第5。

林榮德想要趁勢擴大競爭力，鼓吹父親讓公司上市。林榮德說：「我爸說看到中興紡織創辦人鮑朝橒，被持有一張股票的小股東指指點點，他不願意，叫我自己去做，爸爸50歲就退休把公司交棒給我。」於是林榮德成了資本市場中最年輕的董事長，當時他35歲。

《財訊》報導指出，磁磚業的輝煌時代，磁磚業非常競爭，包含凱聚、羅馬、冠軍、國賓4家上市公司，林榮德透過建立完整的經銷體系，3年便從行業老3，爬到了規模第1。如今其他家都已下市，只剩下冠軍。

1990年代，林榮德看到台商亞細亞磁磚赴中國發展得有聲有色，還在當地掛牌；於是他1997年決定西進，以信益陶瓷來轉投資中國，第一站落腳昆山，其後陸續擴張山東蓬萊廠、安徽宿州廠。前10年幾乎年年賺錢，曾經是當紅一時的中概股代表之一。

受限中國稅制　想賺錢也難

然而，冠軍磁磚從2012年起，受到中國事業拖累，幾乎年年虧錢，大約虧掉6億元人民幣。林榮德說：「中國是不公平的競爭環境，台商按規矩繳稅，扣抵後還要繳13~14%的稅，而陸企只要3、4%，一直以來等於我們多繳10%，很難賺錢。」

(本文截自財訊629期，詳全文)

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