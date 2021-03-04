華邦電今年起飛 為何要感謝福斯？車用晶片產能移轉 意外造就記憶體業榮景

文／林宏達

車用晶片去年第4季占台積電營收3%，面對缺貨，不只美德日政府出面協調；邏輯晶片緊缺，還讓華邦電等記憶體公司也開始漲價，再現獲利榮景。

根據《財訊》報導，今年初，德國福斯、日本日產、美國通用、福特等車廠，都因為車用晶片缺貨，出現關廠、減產的現象，美、日、德政府紛紛透過外交管道請台灣協助；想不到，這波晶片產能移轉風潮，卻意外造就記憶體產業的榮景。

1月27日，經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫，邀集台積電、聯電、力積電、世界先進等廠商協商，解決方法之一，就是由晶片廠和其他產品客戶協調，看哪些客戶願意延後一點，下單量減少一點，把協調後的產能移轉給車用晶片，一場產能移轉的連鎖效應由此開始。

美日德政府介入 要求插隊

《財訊》報導指出，台灣業者對這場「車用晶片荒」頗有微詞，因為，去年汽車業需求低迷時，這些車廠供應鏈的作法是把車用晶片訂單砍光，「一般會至少保留基本數量」，一位業者透露，晶片不是一、兩天就能做出的產品，車用晶片更要通過認證，利潤卻不是特別高，但歐美車廠才剛砍完單，現在卻要求插隊。

而且，現在是台灣IC設計產業從未有過的旺季，「我們連5年前的庫存都賣掉了」，一位驅動IC業者說，他們不是特例，「我們連帳上打銷的庫存品，都用市價賣出去了！」另一位驅動IC業者透露，IC設計公司都是在年底與晶圓廠議價，所有IC設計公司去年底都拚死命搶產能。

誰要讓出產能，就變成最敏感的議題，目前，市場上傳出，晶圓廠協調驅動IC廠延後一點下單，「整個協調計畫，是開會之後12天才出來」，一位業者接受《財訊》採訪時透露，因為，如果少做一顆驅動IC，這顆驅動IC周邊配套的晶片，也變成無法出貨，再生產這些配套晶片，也等於浪費產能。業者透露，由於一顆晶片製作要數十天的時間，就算現在生產，晶片也要下半年才能拿到，因此，協調的結果是在第3季，消費電子旺季開始前，再讓出部分產能。

驅動IC業 從議價變搶貨

驅動IC業者今年的業績，會因為讓出產能變得比去年差嗎？幾乎所有業者都笑說，因為今年拿下的產能遠比去年多，「今年會是大成長的一年」，目前，「筆電和平板的晶片最缺，交貨期幾乎已經拉到一年，」業者透露，手機今年的預期訂單量，「會比去年成長3成」，他笑著說，「有些客戶已經簽下未來3年的供貨契約」，甚至開始出現浮動報價的狀況，要買IC，從議價變成搶貨。

(本文截自財訊628期，詳全文)