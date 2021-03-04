台達電 正在打造台灣另一座護國神山

文／財訊新聞中心

台積電帶領台灣半導體打世界杯，成就一頁「護國神山」傳奇。然而，除了台積電外，台灣其實還有一家公司，正在締造另一頁的護國神山傳奇。台達電，台灣電動車產業的最強先鋒，不僅打入全球電動車龍頭特斯拉的供應鏈，全球前十大車廠生產的電動車，也都是它電力動力系統關鍵零組件及充電樁的主力客戶群。

最新一期《財訊》雙週刊以「台達電—電動車最強先鋒」為題，深入報導電動車供應鏈商機，並分析未來可能的投資機會。

根據《財訊》報導，全球電動車在各國政策推動下，自今年起將出現爆發式的成長，多數人都把焦點放在電動車上，卻較少注意要發展電動車時，絕對不能沒有的充電樁。以後電動車的充電就像手機一樣，一下車就接上充電，直到開車時才拔掉。自2019年起，充電設備的需求每三年都將以倍數成長，成為除了電動車之外，另一個台廠聯軍搶賺兆元產業的新機會。

根據《財訊》報導，不少台灣業者就算不是台達電領軍的電動車聯軍一員，也會因為台達電的品牌享譽國際，而有更多機會在世界的舞台被看見。這次《財訊》採訪團隊深入研究相關供應鏈過程中，一家新創公司就指出：「台達電在全球市場愈知名，對台廠愈加分，因為所有人都會認為，最好的充電樁就在台灣。」

攤開台達電在電動車的發展藍圖，《財訊》發現台達電從電力系統的關鍵零組件開始做起，早在2010時就拿下全球電動車大廠特斯拉的充電樁訂單，隨後更一路發展成為驅動馬達系統的供應商。截至目前為止，台達電不僅是全球十大車廠的電動車客戶，相關配套的充電樁出貨量已超過80萬具，預計未來三到五年內，全球市占率可達30%。

就像台灣半導體產業已經隨著台積電的超前部署，在全球市場取得關鍵地位一樣，隨著台達電在全球電動車的持續布局深耕，台達電勢必能帶著台廠供應鏈一起起飛。

根據《財訊》報導，台達電進軍電動車的歷史，最早要從特斯拉2008年正式推出首款電動車說起。當時的台達電創辦人暨董事長鄭崇華，嗅到電動車的未來商機，於是在公司內部成立數個團隊投入研發。

至今，台達電已從國際車廠的第二階廠商晉升至第一階廠商，而且國際車廠有重要的案子，都會主動找上它。但是，台達電在電動車市場雄心並不止於此。

在全球擁有七座研發中心、四座生產工廠及九個業務中心之後，2010年台達電再砸下十億元建置汽車驗證實驗室；而這只是第一階段，未來還會持續擴建。

台達電如此大動作部署，是為了展現在電動車領域的雄心，它的終極目標是：要加速從電動車電力動力系統關鍵零組件製造商，轉型為掌握電動車心臟——驅動馬達系統的供應商。

(本文截自財訊628期，詳全文)