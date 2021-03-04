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獨家專訪特斯拉大股東：蘋果在車市還不是個咖

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

特斯拉第二大法人股東資本集團，去年因特斯拉的漲幅高達740%而賺得盆滿缽滿，即使近期特斯拉股價暴跌，但作為長期投資機構，資本集團仍看好其領先同業的商業模式。

儘管2月最後一週，特斯拉（Tesla）股價自1月時的高點暴跌逾27%，但截至2月23日收盤，特斯拉過去一年的股價累計漲幅仍高達740%，自駕車浪潮亦持續顛覆全球汽車產業。

特斯拉重要法人股東資本集團（Capital Group）投資總監安迪．普登（Andy Budden）在接受《財訊》獨家越洋專訪時也信心滿滿，持續看好特斯拉後市。他認為，電動車市場很大，滲透率仍低且持續成長，而特斯拉擁有市場中最領先的電池技術與製程，深具長期潛力。

今年成立滿90年的資本集團，為美國最大的主動型投資公司之一，總管理資產規模超過2兆美元。過去在台灣少做行銷活動，其實資本集團長期為台股前五大法人股東，僅次於政府基金、先鋒與貝萊德，也銷售共同基金，並由中租投顧獨家代理。

長線投資　持有台積電3%

「去年，特斯拉再融資的50億美元強化了其財務架構，但仍匡列了150億美元的現金準備用於投資未來，顯示這家公司的雄心壯志；我們要做的是避免短期噪音或歇斯底里的干擾，專注於特斯拉在市場上領先的商業模式，」普登分析。

根據《財訊》報導，去年底市場沸沸揚揚談論的蘋果電動車「Apple Car」，雖然引發相關供應鏈高度期待，不過普登認為，「無論哪種角度來看，蘋果顯然還不能被稱為汽車市場中的競爭對手。」

普登指出，理論上，蘋果若要跨足車市，確實具有設計與生產的優勢與專業，但要能成功打造且能賺錢的車輛公司是非常困難的；且從特斯拉的發展路徑來看，無論是電池技術、規模化生產、以及自動化駕駛功能，都是艱鉅的難題，而且傳統車業也努力跟上電動車的腳步，因此即使蘋果的品牌、供應鏈、行銷與財務都極具競爭力，但製車並非一蹴可幾。

普登接受《財訊》專訪時表示，從2010年特斯拉上市掛牌起，資本集團就以旗下全球小型股基金（Small-Cap World Fund）參與特斯拉爆發性的成長，常年蟬聯特斯拉最大法人股東，目前集團共持有特斯拉4.88%股權。2014年起，資本另一檔共同基金新視野基金（New Perspective Fund）也在持股中納入特斯拉。

去年因特斯拉被納入標普五百成分股，被動投資機構大量買進，資本集團的持股排名才掉到第2名。現在特斯拉最大機構股東為先鋒集團（Vanguard Group），持股5.74%。

《財訊》分析，規模128億美元的資本新視野基金，除了第一大持股特斯拉（7.1%），第二大持股就是台積電（3.1%）。因特斯拉股價波動劇烈，資本新視野基金過去一年屢屢被迫調節持股水位，但整體績效仍逾37%，打敗9成同類基金。普登說，資本一直是長期投資者，新視野基金的周轉率很低，持有個股可高達十年以上。

(本文截自財訊628期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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