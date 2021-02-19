聯發科賣奕力觸動台灣IC設計警鈴 神祕買家東博資本的盤算為何？

文／林宏達

中國吹起晶片自製風後，台灣的IC設計公司奕力已悄悄易主，中國用面板攻半導體的新策略，目標正瞄準台灣領先全球的顯示驅動IC產業。

根據《財訊》報導，今年初，一則耳語在台灣IC設計圈傳開，中國手機大廠OPPO有意買下台灣驅動IC廠奕力部分股權，為掌握驅動IC設計鋪路。這則消息，觸動台灣IC設計產業的敏感神經。

疑問一：聯發科為何脫手？

事情起因於去年7月31日，聯發科公告，以每股0.4美元出售旗下驅動IC設計公司奕力（Ili technology）的百分之百股權給東博資本，處分利益約3千6百萬元。

《財訊》分析，奕力獲利能力不錯，根據聯發科年報，2018年奕力營收81億元，獲利超過2億元；同一年，敦泰營業額達99億元，稅後卻大虧24億元。

2019年5月，聯發科將奕力由直接子公司，變成旗下ILI Technology持有的公司。根據年報，僅持有奕力的ILI Technology2019年獲利396萬美元，以1美元兌28元台幣匯率計算，這家公司也賺進1億1千萬元。

回顧2012年時，聯發科併購晨星半導體，晨星是電視控制晶片龍頭，為了強化競爭力，2015年聯發科再出手，為晨星旗下的晨發併購奕力，這家公司匯集聯發科旗下的好手。這幾年，奕力不但發展出能整合觸控和顯示驅動的TDDI晶片，還發展出AMOLED用的顯示驅動晶片，這是顯示器產業的下一個兵家必爭之地，產品打進全世界前5大手機廠。

令人好奇的是，一家一年賺進上億元的ILI Technology，聯發科為何願意只賺3千6百萬元就賣掉？這對股東是否合理？聯發科發言管道的答案是，因為驅動IC並非聯發科的核心業務，因此出脫。本刊採訪東博高階主管則表示，「聯發科不做毛利率40%以下的生意，所以出售奕力」。

《財訊》報導指出，東博主管指稱，驅動IC是個高度競爭的紅海市場，「有聯詠、敦泰、奇景、天鈺在做，隨便數都有6、7家」；不過，如果這個市場如此競爭，東博為何要買下奕力，有什麼打算？得到的答案卻是：「還沒有訂出計畫。」

疑問二：東博為何買奕力？

聯發科有各種資源，如果都不能發揮「母雞帶小雞」的效益，東博憑什麼幫助奕力成長？東博主管認為，奕力藏在聯發科這個大集團裡，價值不容易被看見，現在奕力董事長就是由東博董事長李明山出任，「我們會給經營團隊舞台！」那為什麼在2020年併購IC設計公司，他只笑說：「運氣好，誰能料到會有現在的狀況？」

「奕力會賣給中國公司嗎？」《財訊》記者追問，東博主管強調，有興趣的人很多，「但是，我們不會賣」，而且「OPPO也不可能會買」。他認為，顯示驅動晶片競爭激烈，「OPPO有興趣的，是像聯發科做的主晶片」，中國有北方集創、晶門科技等企業，「中國有錢、有人，晶片遲早會做出來」。

(本文截自財訊627期，詳全文)