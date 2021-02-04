一本書激起小英總統的興趣！他的愛情故事 串起台灣與庫德情緣

文／郭瓊俐

伊拉克的庫德自治區，和台灣面臨相似的國際現實與鄰國壓迫；但在許善德眼裡，台灣的發展值得驕傲，因為台灣社會民主深化且安居樂業，已是與中國截然不同的國家。

去年12月中旬，許善德（Zanst Othman）及妻子許家華帶著兒子，一家3口開心地和蔡英文總統見面，將許善德和立委管碧玲辦公室主任陳鳳瑜合著的新書《庫德的勇氣》送給她。蔡總統告訴許善德，在英國留學時，她特別研究過庫德族，因為英國的庫德族資料很多。根據《財訊》報導，日前，蔡總統在臉書公布她的新年書單，這本《庫德的勇氣》也在列。

台灣有關庫德的資訊很少，且幾乎都是翻譯本，這本由庫德人撰寫、帶來第一手庫德族歷史文化與政治局勢資訊的書，不但激起蔡總統的興趣，也在台灣出版界獲得注目。

千里迢迢來台 組台庫家庭

《財訊》報導指出，原本和台灣沒有任何淵源的許善德，2007年在英語學習網路上認識許家華（曾任立委蕭美琴辦公室主任），經過兩年的網路對話，兩人決定見面，許家華展開驚天動地的「庫德之旅」。當時台灣人對庫德自治區的認知，就是戰火頻仍之處，而且在台灣無法取得伊拉克或庫德自治區的簽證。在親友的擔憂下，她先飛到敘利亞（當時尚未內戰），向伊拉克駐敘利亞大使館申請簽證，經過1個月才拿到簽證，搭飛機到約旦安曼機場，再轉機到庫德自治區的首都艾比爾。

許家華在庫德自治區待了40天，兩人決定牽手走下去。後來就換成許善德排除萬難來台灣，當時伊拉克首都巴格達恐怖攻擊事件不斷，相當危險，他出高價託人到巴格達代辦護照，等了許久，終於拿到護照後，申請台灣簽證又是一個關卡。伊拉克被台灣政府視為特定國家，必須有特殊理由才能申請簽證，他向約旦的台灣代表處申請簽證，遭到婉拒；最後是當時立委、現任台南市長黃偉哲協助出具邀請函，他才取得簽證，踏上台灣土地。

2009年來到台灣，許善德結婚定居下來。從一句中文都不會講，到最後拿到中興大學國際政治碩士學位，在台灣四處受邀演講，更以中文出版新書，交出在台灣生活11年的成績單。他和許家華組成的「台庫家庭」，在兒子睿睿出生後更充實擴大。

根據《財訊》報導，去年取得台灣國籍的許善德說，這樣一家3口出國比較方便，不必每次要分開走不同櫃台。被問到是否不想成為伊拉克人，才歸化台灣籍？他沒有直接回答，只說明，庫德人有自己的語言和文字，在學校學的是庫德語，伊拉克人講的阿拉伯語，對他們而言，就像外國語一樣，「去伊拉克的大使館，像是外國人。」他的表妹去伊拉克大使館，還必須帶一個翻譯，「這些問題不是不想當伊拉克人的問題，跟政治無關，而是一種人民的困擾。

(本文截自財訊626期，詳全文)