GameStop炒股風暴！當年叱咤美國的實體遊戲通路 難擋數位浪潮連3年巨虧 萎縮命運還能逆轉？

文／林宏達

1月底，遊戲驛站公司在網友力拱下，一度成為全球交易量最大的股票；這家過去20年從高峰墜落的公司，竟也奇蹟般因網路的力量，再次成為全球焦點。

根據《財訊》報導，遊戲驛站（GameStop，股票代號GME）原本只是一家載浮載沉的老派遊戲通路公司，營收和股價都每下愈況。然而，在網友的支持下，卻在兩天內成為全世界交易量最大的股票。

遊戲通路商 當年叱咤美國

細細剖析遊戲驛站的起落故事，第1層是過去20年，傳統遊戲通路因網路崛起，自天堂跌落深淵的故事；但故事還有第2層，這家公司累積的知名度，在網路上發酵，成為將股價拱上天的主要能量。

根據《財訊》報導，遊戲驛站創立於1984年，核心業務是賣電玩遊戲機的硬體和遊戲光碟片。根據官網上的介紹，這家公司沿著「全通路」的概念，透過一連串的併購，發展成為全美國最大的實體遊戲通路公司；在14個國家擁有5300家實體店面和53000名員工，在全球擁有5500萬名會員。

在網路遊戲平台出現之前，只要有新遊戲機或遊戲大作推出，就是遊戲驛站大賺的機會。例如，2005年，微軟推出XBOX 360遊戲機時，《紐約時報》報導：「在遊戲驛站，幾個月之前，所有的XBOX都已被預訂一空。」

《財訊》報導指出，2006年，更是遊戲驛站大賺的1年。這1年耶誕節，任天堂推出Wii遊戲機，造成全球搶購，消費者再次在遊戲驛站門口排起長長人龍。當年，美國每賣出4片遊戲，就有一片由他們賣出，遊戲驛站營收較前1年成長72%，毛利率高達27%。

買完遊戲機，玩家還要上門搶購遊戲。2007年，遊戲大作Halo 3上市時，接受《紐約時報》採訪的喬治亞理工學院學生說，一拿到遊戲「我們會用紙板封住窗戶，準備好泡麵和爆米花，大玩特玩；連老師都會發現，因為拿到新遊戲的第2天，不會有人去上課」。遊戲驛站積極經營遊戲社群，除了在店內提供各種新遊戲試玩，重要遊戲大作上市，更會在店裡辦發表會，提供各種限量紀念品，這些都是留在玩家心裡難以磨滅的回憶。

但是，就像iPhone取代了諾基亞，遊戲公司其實更想經營自己的網路通路，繞過遊戲驛站這樣的實體通路。例如，全球知名的線上遊戲通路平台Steam，就是遊戲大廠Valve在2003年時推出的。Valve發現，如果無法掌握網路平台，已經上市的遊戲程式有任何問題，需要為玩家提供更新檔案服務非常困難，公司營運風險也因此上升。

(本文截自財訊626期，詳全文)