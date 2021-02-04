快訊

退休金該怎麼存？專家：這類型標的千萬要捨棄！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GameStop炒股風暴！當年叱咤美國的實體遊戲通路 難擋數位浪潮連3年巨虧 萎縮命運還能逆轉？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

1月底，遊戲驛站公司在網友力拱下，一度成為全球交易量最大的股票；這家過去20年從高峰墜落的公司，竟也奇蹟般因網路的力量，再次成為全球焦點。

根據《財訊》報導，遊戲驛站（GameStop，股票代號GME）原本只是一家載浮載沉的老派遊戲通路公司，營收和股價都每下愈況。然而，在網友的支持下，卻在兩天內成為全世界交易量最大的股票。

遊戲通路商　當年叱咤美國

細細剖析遊戲驛站的起落故事，第1層是過去20年，傳統遊戲通路因網路崛起，自天堂跌落深淵的故事；但故事還有第2層，這家公司累積的知名度，在網路上發酵，成為將股價拱上天的主要能量。

根據《財訊》報導，遊戲驛站創立於1984年，核心業務是賣電玩遊戲機的硬體和遊戲光碟片。根據官網上的介紹，這家公司沿著「全通路」的概念，透過一連串的併購，發展成為全美國最大的實體遊戲通路公司；在14個國家擁有5300家實體店面和53000名員工，在全球擁有5500萬名會員。

在網路遊戲平台出現之前，只要有新遊戲機或遊戲大作推出，就是遊戲驛站大賺的機會。例如，2005年，微軟推出XBOX 360遊戲機時，《紐約時報》報導：「在遊戲驛站，幾個月之前，所有的XBOX都已被預訂一空。」

《財訊》報導指出，2006年，更是遊戲驛站大賺的1年。這1年耶誕節，任天堂推出Wii遊戲機，造成全球搶購，消費者再次在遊戲驛站門口排起長長人龍。當年，美國每賣出4片遊戲，就有一片由他們賣出，遊戲驛站營收較前1年成長72%，毛利率高達27%。

買完遊戲機，玩家還要上門搶購遊戲。2007年，遊戲大作Halo 3上市時，接受《紐約時報》採訪的喬治亞理工學院學生說，一拿到遊戲「我們會用紙板封住窗戶，準備好泡麵和爆米花，大玩特玩；連老師都會發現，因為拿到新遊戲的第2天，不會有人去上課」。遊戲驛站積極經營遊戲社群，除了在店內提供各種新遊戲試玩，重要遊戲大作上市，更會在店裡辦發表會，提供各種限量紀念品，這些都是留在玩家心裡難以磨滅的回憶。

但是，就像iPhone取代了諾基亞，遊戲公司其實更想經營自己的網路通路，繞過遊戲驛站這樣的實體通路。例如，全球知名的線上遊戲通路平台Steam，就是遊戲大廠Valve在2003年時推出的。Valve發現，如果無法掌握網路平台，已經上市的遊戲程式有任何問題，需要為玩家提供更新檔案服務非常困難，公司營運風險也因此上升。

(本文截自財訊626期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

Macbook今年強勢成長的祕密！一個關鍵採購策略 強壓競爭對手

根據TrendForce的預測，蘋果筆電銷售量將在2021年有超過10%的成長，相較全球筆電銷售量成長8%的預估，蘋果超車的關鍵在於處理器的穩定供應。

日盛金股權脈絡揭密！盤點4大爭議 背後神祕中資現形

2020年年底富邦金控宣布擬百分之百公開收購日盛金控，讓日盛金控背後股東的樣貌再度掀起話題，含糊13年的真正結構，《財訊》完整公開。

川普離開白宮 台美關係更麻吉 原來是蕭美琴曾住過「他」家

美國政黨輪替，台灣的在野黨一直唱衰民進黨政府押錯川普，將導致台美關係後退；但從拜登團隊的具體作為和戰略結構分析，台美關係沒有惡化的理由。

GameStop炒股風暴！當年叱咤美國的實體遊戲通路 難擋數位浪潮連3年巨虧 萎縮命運還能逆轉？

1月底，遊戲驛站公司在網友力拱下，一度成為全球交易量最大的股票；這家過去20年從高峰墜落的公司，竟也奇蹟般因網路的力量，再次成為全球焦點。

一本書激起小英總統的興趣！他的愛情故事 串起台灣與庫德情緣

伊拉克的庫德自治區，和台灣面臨相似的國際現實與鄰國壓迫；但在許善德眼裡，台灣的發展值得驕傲，因為台灣社會民主深化且安居樂業，已是與中國截然不同的國家。

大立光股價摜破3000元 3難題卡關、7大外資降評 股王地位保得住？

大立光股價跌破3000元，股王地位岌岌可危。面臨進退兩難的3大困境，大立光正站在十字路口，未來要踏出哪一步，都會面臨不小的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。