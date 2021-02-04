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日盛金股權脈絡揭密！盤點4大爭議 背後神祕中資現形

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君、洪綾襄

最新一期《財訊》雙週刊報導，去年底富邦金控宣布以每股13元價格，公開收購日盛金控50％以上股權，可望成為國內首件「金金併」案例。但因為公平會仍未就「不禁止結合」做出決定，富邦金已於1月30日向金管會申請延長公開收購期間50天。 日盛金案最爭議的部分之一，在於日盛金股東與中資有關的疑雲，一直無全面性的資訊揭露。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會與《財訊》抽絲剝繭，從四大面向完整解開日盛金背後和中國千絲萬縷的關係。

根據公開資訊觀測站公告日盛金持股申報狀況，第一大股東為荷蘭商SIPF B.V.公司，總持股比率約35.48％，為日本新生銀行旗下公司；第二大股東香港商Capital Target Limited持股比約24％，就是香港建群投資公司。

兆發大股東 背景無法交代

總計日本新生銀行與香港建群共持有日盛金股權高達59.58％，被認為是日盛金能否順利被併購重要拼圖；而這兩家公司的股東結構，進一步追查後發現上層關係，是外界質疑是否為中資的最大關鍵。

第一，從建群投資來看。建群投資是由註冊在香港的兆發投資公司100％持有，進一步分析兆發投資股東結構，60％股份由一家名為NBS的公司掌握，另外40％由陳銘達所控，而NBS設在資訊不透明的英屬維京群島（BVI）。

根據《財訊》報導，其中，陳銘達為台灣籍，但是否為中國明天集團創辦人肖建華的「人頭」，一直備受爭議。雖然他始終強調自己就是最終受益人，卻也無法提供明確證據。金管會主委黃天牧在1月12日更表示，金管會已給出最後期限，若仍無法說清楚，金管會研擬各種可用法規，包括《金控法》16條等，顯見陳銘達的身分至今仍遭質疑，也恐成為金管會最終受益人條款上路以來，首位被處罰者。

至於持股達60％的NBS，相關資訊則完全查不到，僅能透過兆發歷年申報文件中一項象徵性的股份轉讓記錄，得知NBS的股東，分別為註冊在BVI的公司Bosco Consultancy Ltd、及兩位地址登記在加拿大的華人女士。

《財訊》報導指出，其中一位為黎美雲，根據大股東申報資料上的身分證號碼，可推估其為一位較為年長的香港女性；另一位為陳慧文，則尚未找到任何相關資訊。雖然外傳這兩大股東可能與肖建華關係密切，但目前仍缺乏具體證據。

第二，兆發投資除了股東背景讓人質疑，兆發投資的董事結構也與中國頗有淵源。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發現，目前兆發投資的董事有兩位，分別是郭銳與趙翊詩，兩位的登記住址都在中國。 日盛金董事 明天系色彩濃 只要仔細搜尋，就能發現郭銳與肖建華的關係密切。他曾先後進入肖建華與其妻子周虹文投資的公司中服務，像是明天控股、北京北大明天資源科技；也分別擔任過上海愛使、北京明天浩海科技的董事及法人董事。

(本文截自財訊626期，詳全文)

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