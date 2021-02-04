Macbook今年強勢成長的祕密！一個關鍵採購策略 強壓競爭對手

文／林宗輝

進入2021年，全球仍籠罩在武漢肺炎疫情的陰影之下，但整體個人電腦（PC）市場仍持續樂觀；根據TrendForce預估，筆記型電腦成長將超過8%，與2020年的4.8%相較，增加逾6成。其中以個別業者來看，蘋果筆電出貨成長特別顯著，繼2020年出貨年成長超過兩成，而進入2021年，預估出貨年成長則將達10%，表現贏過整體市場，有拉開與同業的成長差距。

《財訊》雙週刊報導指出，關鍵在於，蘋果新一代Macbook筆記型電腦擁有自研M1晶片的強大性能，以及晶片供貨穩定等因素加持，這是其他筆記型電腦業者所沒有的優勢。前者是蘋果的技術累積；後者則是因為蘋果採購策略上，習慣一次訂足所需要的產能，往後再視銷售狀況進行調整。簡單來說，蘋果對市場需求和產能的評估準確性極高，這也讓蘋果在各種市場供需亂流中仍能穩健前進。

根據筆電業者的說法，目前X86處理器都遇到了相當程度的供貨困難，不論是原本供貨能力就偏弱的超微（AMD），才剛全面轉入10奈米的英特爾，也同樣遭遇良率困難問題，供貨也無法完全滿足客戶的需求。

M1性能優異 超越英特爾

而就目前的供應狀況來看，晶片從下訂到實際交貨，都需要相當長的時間。而且不只是處理器的問題，各階X86筆記型電腦產品所需要的獨立顯示晶片也面臨嚴重缺貨的狀況。

根據目前的晶圓代工產能，超微與輝達（Nvidia）連最低底線的晶片供應能力都無法具備，這導致2021年需要獨立顯示晶片的各類型筆電都面臨嚴重的晶片短缺問題。

《財訊》深入採訪筆電業者表示，繪圖處理器的缺貨已經使得高階筆電，尤其是遊戲筆電的生產陷入困境，而超微新一代筆電處理器預料也是奇貨可居，在極端缺貨的狀況下，恐怕也難以推動其在筆記型電腦市場壓倒英特爾的布局。

回頭看整體筆電市場，即使超微無法形成具體威脅，英特爾自身狀況亦不甚樂觀。首先，雖然其筆電處理器已經進入10奈米世代，但10奈米仍有良率和性能問題，因此新一代的i9高階筆電處理器仍持續使用14奈米。

《財訊》報導指出，因為產線的調整，14奈米產能已經減少許多，且還要與晶片組共享產能，這導致相關處理器的供貨能力也面臨困境，同時也影響了晶片組的供貨。

根據板卡業者表示，目前英特爾桌上型電腦的晶片組面臨嚴重缺貨，尤其是高階版本，交期都已經延長到8~16週左右，筆電晶片組也同樣受到相當程度的影響。

(本文截自財訊626期，詳全文)