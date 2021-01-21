台積電、特斯拉都埋單！長春石化年砸百億元研發 超前部署「這3大產業」

文／林苑卿

石化業研發優等生—長春集團，每年提撥4%的營收投入高值化產品研發；在技術與產品超前部署之下，趕上這波半導體、電動車、5G的商機浪潮。

台積電在先進製程上的優異表現，堪稱是台灣的護國神山；而遠在太平洋彼岸的那一頭，近來電動車大廠特斯拉股價上演大驚奇，無疑也是美國資本市場的領頭羊。但外界不知道的是，這兩強能雄霸市場的背後，都有一家台灣廠商提供關鍵原料，一旦這家台廠供貨出問題，全球半導體產業和全球電動車龍頭，恐怕都會很緊張。

這家牽動著全球重量級大廠能否順利運作的公司，就是素有台灣石化業研發資優生的長春集團。

根據《財訊》報導，成軍逾70年的長春集團，從水平到垂直整合全方位發展，也延伸出多角化、高值化的產品線，甚至跨足到與本業截然不同的市場；在新領域照樣發光發熱，靠的就是長春在研發上不手軟持續投資，每年提撥4%的營收、逾百億元金額作為研發經費。

台積電赴美 長春將會同行

不過，這家堅持股票不上市的石化集團，其所生產的多項特用化學品、電子化學品等早就是市場龍頭，但卻始終維持低調，讓外界難以揭其神祕面紗；這次卻因為投審會無條件通過台積電赴美設5奈米12吋晶圓廠的投資案，讓長春再度成為萬眾矚目的焦點。

《財訊》報導，對於赴美設廠，台積電董事長劉德音強調，「台灣供應鏈夥伴也將一同前往開拓市場」；就在2020年底，長春名列台積電15家優良供應商名單中，以「綠色永續發展」獲得肯定。而長春集團總裁林書鴻接受《財訊》專訪時更明確表態，「長春一定會配合台積電去美國設廠。」

目前，包括台積電清洗5奈米製程所需的電子化學品—高純度雙氧水、5奈米所需的TMAH（四甲基氫氧化氨）顯影劑、稀釋劑等多項電子化學品，長春都是主要供應商；配合台積電往3奈米、2奈米發展，長春也積極展開研發中。

「有很大的機率，都會由長春供應，」市場人士更透露，「長春供應的這些電子化學品，正是台積電拉大與競爭對手差距的祕密武器之一。」

產品超高純度 日商比不上

《財訊》詢問林書鴻，是否真是如此，他不願正面回答，只是嚴肅地說：「這些化學品純度很高，都是不能出錯的，萬一出了問題，整批晶圓都要報廢，影響很大。」

其實，過去電子化學品幾乎都是日商的天下，但如今，「長春供應的電子化學品，數量應該是全世界最大，年總銷售量高達50萬噸。」長春石油化學電子化學品產品經理暨苗栗廠副廠長葉世賢指出，長春供應包括TMAH顯影劑、電子級雙氧水、醋酸正丁酯、銅電鍍液、鈷電鍍液等用於顯影、黃光、清洗、電鍍製程的電子化學品。

(本文截自財訊625期，詳全文)