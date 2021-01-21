快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電、特斯拉都埋單！長春石化年砸百億元研發 超前部署「這3大產業」

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

石化業研發優等生—長春集團，每年提撥4%的營收投入高值化產品研發；在技術與產品超前部署之下，趕上這波半導體、電動車、5G的商機浪潮。

台積電在先進製程上的優異表現，堪稱是台灣的護國神山；而遠在太平洋彼岸的那一頭，近來電動車大廠特斯拉股價上演大驚奇，無疑也是美國資本市場的領頭羊。但外界不知道的是，這兩強能雄霸市場的背後，都有一家台灣廠商提供關鍵原料，一旦這家台廠供貨出問題，全球半導體產業和全球電動車龍頭，恐怕都會很緊張。

這家牽動著全球重量級大廠能否順利運作的公司，就是素有台灣石化業研發資優生的長春集團。

根據《財訊》報導，成軍逾70年的長春集團，從水平到垂直整合全方位發展，也延伸出多角化、高值化的產品線，甚至跨足到與本業截然不同的市場；在新領域照樣發光發熱，靠的就是長春在研發上不手軟持續投資，每年提撥4%的營收、逾百億元金額作為研發經費。

台積電赴美　長春將會同行

不過，這家堅持股票不上市的石化集團，其所生產的多項特用化學品、電子化學品等早就是市場龍頭，但卻始終維持低調，讓外界難以揭其神祕面紗；這次卻因為投審會無條件通過台積電赴美設5奈米12吋晶圓廠的投資案，讓長春再度成為萬眾矚目的焦點。

《財訊》報導，對於赴美設廠，台積電董事長劉德音強調，「台灣供應鏈夥伴也將一同前往開拓市場」；就在2020年底，長春名列台積電15家優良供應商名單中，以「綠色永續發展」獲得肯定。而長春集團總裁林書鴻接受《財訊》專訪時更明確表態，「長春一定會配合台積電去美國設廠。」

目前，包括台積電清洗5奈米製程所需的電子化學品—高純度雙氧水、5奈米所需的TMAH（四甲基氫氧化氨）顯影劑、稀釋劑等多項電子化學品，長春都是主要供應商；配合台積電往3奈米、2奈米發展，長春也積極展開研發中。

「有很大的機率，都會由長春供應，」市場人士更透露，「長春供應的這些電子化學品，正是台積電拉大與競爭對手差距的祕密武器之一。」

產品超高純度　日商比不上

《財訊》詢問林書鴻，是否真是如此，他不願正面回答，只是嚴肅地說：「這些化學品純度很高，都是不能出錯的，萬一出了問題，整批晶圓都要報廢，影響很大。」

其實，過去電子化學品幾乎都是日商的天下，但如今，「長春供應的電子化學品，數量應該是全世界最大，年總銷售量高達50萬噸。」長春石油化學電子化學品產品經理暨苗栗廠副廠長葉世賢指出，長春供應包括TMAH顯影劑、電子級雙氧水、醋酸正丁酯、銅電鍍液、鈷電鍍液等用於顯影、黃光、清洗、電鍍製程的電子化學品。

(本文截自財訊625期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

大立光股價摜破3000元 3難題卡關、7大外資降評 股王地位保得住？

大立光股價跌破3000元，股王地位岌岌可危。面臨進退兩難的3大困境，大立光正站在十字路口，未來要踏出哪一步，都會面臨不小的考驗。

八年級生5年暴賺2000萬！年輕人錢進股市 你不可忽視的「台股新勢力」

年輕人錢進台股，會對市場產生什麼化學變化？最新一期的《財訊》製作「台股新勢力」專題，對於新世代的投資行為，有詳盡的分析報導，同時披露一名八年級五年在台股賺二千萬的傳奇故事。

台積電、特斯拉都埋單！長春石化年砸百億元研發 超前部署「這3大產業」

石化業研發優等生—長春集團，每年提撥4%的營收投入高值化產品研發；在技術與產品超前部署之下，趕上這波半導體、電動車、5G的商機浪潮。

綿羊油大王併購不手軟 收購「夠麻吉」55％股權 下一步瞄準…

長期在澳洲打拚的台灣富豪吳進昌，公開收購電商「夠麻吉」55%股權，在他的盤算裡，這只是第一步，接下來還會物色物業、物流業、倉儲業，壯大在台灣的版圖。

魏德聖「百億電影夢」大膽實驗！挑戰募資 他要如何打中台灣人的心？

魏德聖構思20多年的電影計畫《台灣三部曲》開拍，但高達百億元的土地開發和製作預算依然是一大挑戰；藝文眾籌的途徑能否成功，將成為開創本土電影產業的試金石。

車用晶片大缺貨 美3大車廠求助蕭美琴

全球車市在2020年下半年逐漸復甦，車用晶片卻出現大缺貨，讓車廠急得跳腳，腦筋已動到台灣的半導體廠身上。近期甚至傳出有多家國際大型車廠，為此找上台灣政府高層尋求協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。