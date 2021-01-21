八年級生5年暴賺2000萬！年輕人錢進股市 你不可忽視的「台股新勢力」

文／財訊新聞中心

年輕人錢進台股，會對市場產生什麼化學變化？最新一期的《財訊》製作「台股新勢力」專題，對於新世代的投資行為，有詳盡的分析報導，同時披露一名八年級五年在台股賺二千萬的傳奇故事。

隨著台股持續改寫歷史新高，《財訊》深入校園實地走訪得知，過去在校園裡被視作冷門社團的證券研習社，居然取代了勁歌熱舞、交友聯誼等熱門社團，躍居為許多大學人數最多的第一大社。

另一方面，從證交所的統計資料可以看出，2020年前十一月的台股開戶數新增110萬戶；其中，20至30歲的年輕世代族群占比，已由9.4%上升至10.8%，是成長最多的族群，總人數更已達120萬餘人。

年輕人錢進台股，會對市場產生什麼化學變化？最新一期的《財訊》製作「台股新勢力」專題，對於新世代的投資行為，有詳盡的分析報導，同時披露一名八年級五年在台股賺二千萬的傳奇故事。

《財訊》報導，台股攻上15,000千點，最為顯著的變化就是出現5,300億的天量；相較過去3,000億元的歷史天量，顯示台股當前不同以往的熱度。不過，進一步分析，會發現巨量的成交值與短線交易頻繁有密切關係；而其中當沖交易占台股成交張數比重，更從2020年3月的15%％以下，快速拉升至30%此外，期貨市場長期以來台股期貨口數，遠比小台期口數要來得高出許多，但在2020年，小台期的口數來到6,000萬口，首度超過台指期的4,600萬餘口。

「參與便宜金融商品，交易節奏變快，正好是當下年輕人投資的特色。」群益期貨副總經理黃維本說，從群益證、群益期客戶內部觀察，台股周轉率的拉升，當沖比率拉高，參與小台期交易，正因為年輕人族群增加所產生的變化。在多層因素下，愈來愈多年輕人重視短線交易的實戰技巧。年輕一代透過量化統計，縮短失敗經驗的學習之路。

《財訊》報導，年輕世代使用的投資工具也比老一輩多樣而靈活，透過個股期、現股及海內外商品，進行短線操作，這些都是當下年輕人常使用的方法。每一個世代，就會有孕育而生一種投資行為模式，衝擊整個台股的生態圈。投資不可能一成不變。2020年是特別的一年，在外資大撤退以及八年級生不斷加入投資行列下，台股已經出現了全新樣貌。

(本文截自財訊625期，詳全文)