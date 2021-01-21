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魏德聖「百億電影夢」大膽實驗！挑戰募資 他要如何打中台灣人的心？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

魏德聖構思20多年的電影計畫《台灣三部曲》開拍，但高達百億元的土地開發和製作預算依然是一大挑戰；藝文眾籌的途徑能否成功，將成為開創本土電影產業的試金石。

「多可笑的計畫，這麼愚蠢的題材！」、「為了實現他一個人的台獨電影夢搞到上百億元？」、「他是瘋了還是傻了？這計畫對台灣電影產業只有百害一利！」魏德聖，台灣華語電影票房紀錄的締造者，執導監製的6部作品中有4部票房破億元，這樣的成績至今台灣無人能破；但影視圈對他卻有諸多批評，為什麼？

電影場景將變實體園區

2020年12月下旬的陰雨天，《財訊》採訪團隊一行，隨魏德聖來到屏東大鵬灣勘景。眼前的荒地，是魏德聖的新片《豐盛之城：台灣三部曲》拍攝地點之一。日本電影金像獎最佳美術獎得主，代表作為《追殺比爾》等的花谷秀文團隊，這次負責《台灣三部曲》美術指導，在剛整平的泥地上拉出10幾個大小框線，並以吊車吊起數個竹製框架，與魏德聖透過鏡頭再三比對高低位置。在時大時小的風雨中，數10位工作人員討論了兩個小時才返回休息區。

「這叫做放樣，做下去就不能後悔了。」魏德聖比畫著解釋，除了高雄、花東等，大鵬灣也有三個景區，這裡將搭建熱蘭遮舊城和周遭市鎮。按史籍記載，城池是搭在三面環海的小丘上，考量過地景與成本後，團隊決定在此用鋼筋打結構，覆土做植被後再建城，光建造一個小山丘就要耗資近億元。

面對《財訊》記者難以置信的表情，魏德聖苦笑：「對，現在對我來說是最難熬的時候，因為要不斷對外溝通解釋，挫折感很大，但其實我從頭到尾都沒有改變過。」

為籌拍預算高達45億元台幣的「台灣400年系列電影」，是魏德聖近來在影視圈內飽受批評的主因。

這個宏大的發心，魏德聖說過不下千百次：《台灣三部曲》的發想始於一本小說《倒風內海》，描述17世紀的荷蘭人、漢人、西拉雅人，因大航海時代東西方貿易往來開始密切，而在台灣這塊土地上相遇的故事；他20多年前讀了大受啟發，開始深入研究台灣400年前的歷史。

根據《財訊》報導，以他早已獲獎的第一部曲《火焚之軀》劇本來看，主角為西拉雅麻豆社的年輕戰士，身上紋滿代表英勇的刺青，在遍地野鹿的山林沼澤間獵首、獵鹿，往返於荷蘭人修築的城堡與漢人市集，市集上有歐洲人帶來的黑奴、東南亞的香料、日本的銀飾及中國的絲綢，當中有少男少女的愛情與不同文化族群的衝突。第2、3部曲《鯨骨之海》與《應許之地》則是在重疊的時空中，分別從漢人與荷蘭人來看台灣對他們的意義。

(本文截自財訊625期，詳全文)

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