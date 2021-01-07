黎智英兩年變現逾百億！台灣資產成了最大續命丸...他還剩下多少房地產？

文／游筱燕

壹傳媒集團創辦人黎智英官司纏身，加上媒體事業每況愈下，他拚命賣樓、賣地籌資。幸而早年投資眼光精準，獲利以倍數起跳，成為營運最大支柱。

根據《財訊》雙週刊報導，壹傳媒集團創辦人黎智英日前被控違反《香港國安法》、涉及欺詐等罪遭到拘押，保釋出獄短短9天，2020年的最後一天再被香港法院裁定收押。連美國《華爾街日報》都指出黎智英最嚴重恐面臨終身監禁，甚至押送中國審判，「情況不樂觀」。

辭集團主席 售台資產籌營運資金

另一方面，根據香港壹傳媒年報，集團除稅及股息後淨利從2015年的1.69億港元，此後便一路虧損至今，營收也連年下滑，近年的減幅皆高達兩位數，累計近3年壹傳媒虧損已達12.29億港元（約新台幣46億元）。

《財訊》報導指出，2020年12月29日，黎智英辭去壹傳媒集團主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。事實上，他為因應未來官司，也為集團的營運資金，這兩年來拚命賣樓、賣地籌資，大動作不斷；光是2019~2020兩年間，出售的在台地產金額高達102億元。

2020年12月，黎智英便售出台北內湖的《壹週刊》C棟大樓，以總價17.5億元賣給網銀國際。2008年就購入的新北市土城9500多坪土地含廠房，也以61.39億元賣給長虹建設，房仲粗估獲利逾40億元，創下2020年第5大土地交易。

全球居不動產情報室總監陳炳辰，接受《財訊》採訪時指出，黎智英能順利脫手的，大多以雙北市的工業地產為主，例如內科科技廠辦、土城工廠、內湖工業地等；而其所擁有的豪宅，甚至是陽明山菁山路的別墅，早已待售多年卻仍待價而沽，可說是兩樣情。

黎智英2002年來台發展媒體事業，除自用、自建5棟辦公大樓給《蘋果日報》、《壹週刊》、《壹電視》使用，早年因看好台灣地產的潛力，以10多萬至30多萬元間，大量收購內湖工業區土地，據聞全盛時期光內湖就超過萬坪，還買下土城永寧站周邊的閒置工廠。粗估他也擁有至少10戶豪宅，其中大安區的頂高麗景持有高達7戶。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，內湖科技園區的產業群聚效益以及定位鮮明，加上穩定的租賃需求及租金表現，受到專業投資人的關注。近3年《壹電視》所出售的5棟舊宗段大樓，不少買方是由收租投資的角度出發，租金收益率預估可達2.6~3%之間。

接受《財訊》團隊採訪時，丁玟甄說，近年工業土地及工廠的漲幅最高，黎智英長期持有10多年，又搭上前一波不動產價格上升波段，處分獲利金額粗估將近兩倍。

(本文截自財訊624期，詳全文)