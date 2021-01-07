新冠肺炎像一面照妖鏡！村上春樹：日本政治缺陷 因疫情暴露出來！

文／杉本柳子 譯／孫蓉萍

新冠肺炎疫情在全球肆虐，根據《財訊》雙週刊報導，日本知名作家村上春樹接受《鑽石Online》專訪時指出，他的生活並未因此改變，但疫情凸顯出日本政治、經濟等多方面的弱點。

《財訊》報導指出，鮮少接受採訪的日本知名作家村上春樹，在2020年即將結束前，接受日本《鑽石Online》副總編輯杉本柳子的專訪。新冠肺炎帶來很多改變，也凸顯出各種問題，村上春樹自己受到什麼影響？他怎麼看疫情的衝擊？以下是本期《財訊》節錄之採訪摘要。

生活沒改變 但仍感受到空氣變了

問：疫情擴大，使得2020年是社會樣貌、甚至連歷史都改變的一年。請問您這一年過著怎樣的生活呢？

答：作家本來就是一個人一直在家工作。尤其我的社交範圍很窄，所以不覺得日常生活因為疫情而改變。早上起床後，在附近跑步、工作、聽音樂、喝啤酒，然後睡覺。我這樣的生活幾乎沒有改變。

不過，世界改變很大，即使是一個人寫作，也會感受到這樣的空氣。所以我也不得不時時思考，要如何對應。我認為疫情只是改變世界的各種因素之一。IT現在正引發了像新工業革命的風潮；氣候變遷也在進行中；民粹主義和全球化也持續中，世界一直在蛻變。在這樣的潮流下，又加上了新冠肺炎這個蛻變的因素。與其說新冠肺炎是突然降臨，我覺得它更像是一直有預感的某件事，現在真的來了。

問：疫情對您的創作活動有影響嗎？

答：當然有。因為人要呼吸空氣才能存活，空氣改變了，身體的組成也會改變。只是藉由變化能實際創作怎樣的作品，不創作看看不知道。

在這種時候，作家有兩種「對應的方式」。一種是寫這件事。以這次為例，就是具體地寫出疫情改變了什麼。另一種是把發生的事先埋在自己的意識中，再判斷它要用怎樣的形式出現。這種方法要花時間，而且也完全無法預測它會如何出現。兩種方法都很重要，如果要從中選一，我喜歡後者。不是有意識地這樣改、這樣寫，我有興趣的是，靠無意識、潛意識動作來完成的作品。

問：大家都知道柳井正先生（迅銷會長兼社長）是村上的粉絲。先前您和他見過面嗎？

答：我和他聊過。我和柳井先生同一年進早稻田大學，可是我們兩個人都說「我們沒去上課到處閒晃，沒想到也過關了」。因為有這樣的對話，讓我對柳井先生的印象是，他是想法相對自由的人。

(本文截自財訊624期，詳全文)