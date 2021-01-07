太陽能板穩賺8%？網路高喊「保證獲利」 投資人當心看得到未必吃得到！

文／洪綾襄

投資太陽能板蔚為風潮，但不少跟風的平台高喊「保證」年化報酬率超過8%的口號，恐有誤導之嫌，投資人不可不慎。

「太陽能應該可以算是低利時代下，獲利不錯又很有意義的投資呢！」39歲的張鑑弘接受《財訊》雙週刊採訪時說，小時候辛苦過，因此除了經營家裡的外燴服務之外，行有餘力也會做點投資增加收入。熱心公眾事務的他，兩年前就在太陽能公民電廠平台「陽光伏特家」上，以半支持的心態買了10片太陽能板，總投資金額約15、16萬元，至今每個月都有電費收益，整體報酬率約6%，至今對此投資還算滿意。

過去一套太陽光電系統造價動輒千萬甚至數億元，對一般人而言，就算想參與也遙不可及。直至4、5年前，開始有業者仿效國外網路公民電廠平台作為中介者，先擔起太陽能廠的興建與營運的工作，並與台電簽訂15~20年的固定躉售電價契約，再把產能拆成小單位─通常是以一片太陽能面板為單位─上架到平台上進行募資或認購，投資人便可依自身財力投資，進而取得售電的分配權，每月獲得售電收益，也成為綠電革命的參與者之一。

《財訊》報導指出根據中租、陽光伏特家等主要平台的公開數據，目前台灣參與投資太陽能電廠的一般投資人已超過30000人次，加上不少媒體都會以大篇幅報導投資太陽能預估內在報酬率（IRR）上看6~8%，比存股4~5%還划算，吸引不少對高收益商品有興趣的投資人，2020年更是只要有新專案上架，幾乎都會出現秒殺情形。

小資瘋綠電 平台炒作風向

太陽能電廠進展神速，根據台電資料，台電與民營太陽能電廠的裝置容量，在2020年10月達到5.2GW（10億瓦），占比已達10.6%，超過核能的7.8%，在日照強烈的夏季，太陽能發電量更已多次寫下單日超越核二或核三廠的紀錄。

然而一旦投資過熱，難免都有歪風漸長。不少跟風的平台建置簡陋、說明模糊，卻高喊「保證」獲利，臉書社團也如雨後春筍成立，恐有誤導投資人之嫌。

金融研訓院首席研究員王嘉緯，接受《財訊》團隊採訪時示警，投資太陽能電廠的風險比想像中高。首先，投資期間長達20年，雖然每月都可分配到售電收益，但依據其財務模型，通常要細水長流到第12年以後才打平前期投資，20年期滿的總收益才能真正達到年化6%，若其間發生天災人禍導致電廠營運中斷，收益就會受到折損。

再者，不少平台的模式是先募資再賣，投資人錢砸下去時，往往連太陽能板的影子都沒有，但售電報酬率與發電量直接相關，若該電廠的日照量、興建技術與位置不佳，當然也會衝擊收益。

(本文截自財訊624期，詳全文)