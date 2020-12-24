載運疫苗 行動冰箱可保持攝氏負80度 新創小公司靠超低溫冷鏈迎大商機

文／吳雅樂

一場全球化疫情不僅讓生技大廠卯勁研發疫苗，也讓極低溫冷鏈配送成為待解決問題。這家台灣的新創公司研發出耐溫性產品，趕上了這波需求。

根據《財訊》雙週刊報導，世界各國為了配發運送數億劑新冠肺炎的疫苗傷透腦筋，從事這種特殊包裝和運輸的冷鏈系統企業，現正是華爾街投資人當紅標的。在台灣，也有一家新創公司福客斯資訊（FOX-TECH），可說是目前最有機會拿到訂單的配送廠商，包括英國、日本、荷蘭、新加坡等也都來接洽配送產品。

超低溫運送 疫苗帶需求

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗日前在美國推出，但須存放在攝氏負70度的極低溫環境。輝瑞雖也提供運送疫苗設備，可放置約23公斤重乾冰，搭配具GPS功能的溫控監視器，但依使用建議，運送過程中最好24小時內就要補充乾冰，以維持溫度在攝氏負70度以下。福客斯執行長王禹盛指出，若無法及時補充乾冰，又把疫苗保存在「密閉環境」下運送，可能引起爆炸，保冰效果亦有限。

根據《財訊》報導，看到疫苗配送的超低溫需求，以溫溼度控制系統起家的福客斯，數月前著手研發一款類似自帶蓄電池的行動冰箱，目前已經開發出可提供至攝氏負80度的超低溫運輸解決方案。王禹盛說，產品雖尚未上市，但已找到製造廠並評估量產，1個月可產6000台。

冷鏈系統需求一直都存在。「我也沒想過這任務會是由我來做，」王禹盛接受《財訊》採訪時說，疫苗行動冰箱是被市場需求所催生，從實際發想到製作出一台冰箱原型只花費1個月；這是福客斯不停找到市場的需求，再加上各領域一級供應商客戶不斷提出訴求、一再修改產品的扎實經驗所累積而來。

《財訊》報導指出，目前想切入疫苗超低溫配送的廠商很多，舉例來說，一家南非公司不使用乾冰保冷，而是透過把氦氣轉為液態，目標要被動保冷1個月；但缺陷是，一方面要耗費氦氣原物料，第2則是氣體液態化本身就有難度。還有一家美國公司，是直接採用可攜帶電池來保溫，但仍難保蓄電池不中斷運作，因此對疫苗保存有危險。而類似輝瑞提供的運送方案，也不適用遠程與空運等情況。有些保冷箱可以解決上述問題，但是重量很重。

而福客斯提供的運送方式，則是把運送疫苗冰箱視為一個UPS快遞包裹，配送過程中，不需要把疫苗拿進拿出保冷箱、層層轉移。因此航空業者才會對該公司的技術感到興奮；不需配合疫苗冰箱去改裝飛機，利用專利冷卻劑，最多還可維持30小時蓄電量，一台不到兩百公斤的行動冰箱能裝載兩萬劑疫苗，簡直像普通貨物般運載方便，做到了「維持疫苗品質，又縮短了配送流程」。

(本文截自財訊623期，詳全文)