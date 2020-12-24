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日本上市公司首位台藉女性執行董事！她的行事曆暗藏15分鐘時間管理術

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／孫蓉萍

記者出身的日本JINS台灣總經理邱明琪脫離舒適圈，並且主動積極爭取新工作，日前成為日本上市企業第一位台灣籍的女性執行董事。

根據《財訊》報導，2020年12月1日，日本創下了一個紀錄。在日本眼鏡市場占有率第一名的品牌JINS控股公司，將JINS台灣總經理邱明琪晉升為執行董事，是日本上市企業第一位台灣籍的女性執行董事。

主修日文跑去學新聞　想從事累積很多體驗的工作

就像優衣庫（Uniqlo）打造了平價時尚服飾王國一樣，JINS社長田中仁也在日本眼鏡市場掀起平價革命，2001年在日本福岡市開了第一家店後，如今銷售支數是日本第一，全球店鋪數已超過600家。不過2015年JINS決定在台灣展店時，幾乎沒人聽過這個眼鏡品牌。

5年來，JINS在台灣已有33家店，儘管各國都受到疫情衝擊，2020年台灣的營業額和獲利仍然成長，現任台灣總經理的邱明琪功不可沒。根據《財訊》報導，JINS社長田中仁說：「除了期待她持續帶領台灣為業績帶來成長外，也希望她以身為控股公司執行董事的一員，在動盪的時期為集團整體經營提供一臂之力。」

沒有女強人的氣勢、外表清純的邱明琪，總是在探究未知的世界，因此不斷自行脫離舒適圈。就讀台大日文系時，她還輔修外文系的語言學，也去修新聞研究所的課，大三前往日本早稻田大學交換留學一年。

「我決定畢業後先工作，再看要讀什麼研究所。我其實沒鎖定什麼職務或行業，只確定要做『短時間內可以累積很多體驗的工作』，我沒辦法長時間做一樣的事。小時候媽媽希望我當老師，可是我知道老師要教一樣的內容之後，立刻決定我不要當老師！」她在《財訊》採訪時表示，「最大的挫折就是一直做同樣一件事」，而媒體正符合了她可以不斷追求新知的條件。

畢業後她進中天電視台，一開始在國際新聞中心，但上軌道之後，就自己請調去跑社會新聞，「因為那樣可以在最短的時間內，看到不同的人生，可能早上見的是總統，下午見的是死刑犯」。當時社會中心的主管認為，一個高學歷的小妹妹應該跑個幾天就會打退堂鼓了，還刻意把她派到當時的台北縣，因為那裡各種光怪陸離的事件都有。

《財訊》團隊採訪時，邱明琪說：「每次轉換初期都很想死，因為什麼都不會，不過從來沒想過放棄，只是去問、去學，想盡一切辦法把事情做好」。所以在跑社會新聞的時候，也會去拜訪黑道，或喝到半夜3、4點，就是為了爭取到獨家。

(本文截自財訊623期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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