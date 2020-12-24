揭開信功熟肉銷日20年不間斷的祕密！從東京迪士尼到拉麵名店都有它

文／游筱燕

信功從3人公司發跡，為區隔市場，靠研發推出冷藏肉首銷日本，歷經毀滅性的口蹄疫，隔年轉型加工熟肉外銷，隨著豬肉商機再起，進攻內外銷雙軌並重，重新擦亮招牌。

從屏東火車站驅車約20分鐘，沿著馬路駛進農田旁的蜿蜒小路，不一會兒信功2字映入眼簾，占地13500坪的信功，成立35年來外銷日本不間斷，卻隱身在屏東縣的長治鄉，鮮少人知道，若非日前無端捲入萊豬事件，迫使知名度暴增，用神祕公司形容也不為過。

根據《財訊》雙週刊報導，信功，是台灣唯一集豬肉屠宰、分切、加工、烘焙的一貫化公司，供應國內生鮮肉品，及外銷加工熟肉品，由於品管要求高、做到藥檢零殘留，有人比喻，要進入加工作業區，比進入高科技的台積電晶圓廠還麻煩，所以有「肉品界台積電」之稱。

出色的品質迎來日本的長期訂單，包括日本連鎖拉麵店的豬肉片、日本前5大超商7-ELEVEN、全家、LAWSON等，甚至在迪士尼樂園都能吃到信功出口的熱狗、火腿、熟肉串、炸豬排、麵包熱狗捲等產品。讓信功的忠實顧客常抱怨說：「總是要去日本才吃得到信功！」。

獨家冷藏肉外銷 讓客戶盛讚

而信功的發跡史，猶如一本傳奇小說，這得從3個人、一輛摩托車開始說起。信功董事長楊博仁接受《財訊》採訪時回憶，父親楊進光出身台大法律系，早期做過林業生意、日本貿易，但收入平平，苦思轉行。1982年看到豬肉外銷商機，決定切入，「我們買豬給他人工廠代宰，自己出口冷凍肉」，於是楊博仁和父母一起重新創業，從3人公司開始。

創業維艱，「一輛機車跑業務，沒有資金、沒有工廠，常常連買半個貨櫃的錢都沒有，還要跟親友借貸湊足一個櫃的錢。」由於競爭激烈，辛苦一年多獲利微薄。有天，楊進光靈機一動，告訴兒子，日本冷藏比冷凍肉的利潤高出好幾成，何不出口冷藏半邊屠體？於是父子夜以繼日查資料、腦力激盪尋求突破，動手實驗溫度帶，在《財訊》團隊採訪時，楊博仁說：「現在冷藏肉保鮮的溫度點是常識，在當時少為人知，猶如江湖一點訣，說破不值錢。」

只是距離高雄港最近的日本神戶港，運期要3天，台灣報關和日本報關程序各自得耗費兩天，就已經7天，再到市場分切販售，至少要抓10天的鮮度，何況是更遠的橫濱港。不只如此，楊博仁形容，冷凍肉像塑膠杯，就算摔到也不容易破，但是冷藏肉像玻璃杯，一碰撞就破掉，所以從工廠到運輸與販售端的冷鏈不能斷，需細心呵護。

(本文截自財訊623期，詳全文)