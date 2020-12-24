聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資人當心！比特幣飆高 挖礦概念股恐成TDR再版？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／尚清林

比特幣首度突破20000美元大關，引爆所有加密貨幣的熱潮。挖礦概念股又再度成為市場追逐的焦點，但真的可以追嗎？

根據《財訊》雙週刊報導，12月16日，比特幣首度突破20000美元大關，相較於2年多前的浪潮，這一回比特幣在全球大牛市的催動下，更顯多頭氣勢；2020年漲幅已經超過2倍，市值突破4000億美元，超過PayPal、美國銀行及美國投行摩根大通，已是不可忽視的超級金融商品。

面對比特幣首度站上20000美元大關，前高盛對沖基金經理、現任銀河數字執行長Michael Novogratz表示，看好未來比特幣價格將持續上漲，因為過去受到政府打壓，比特幣的交易並不容易，壓抑了表現，但自從PayPal支持比特幣交易後，情勢顯得不一樣了。

顯卡過去式　晶片推陳出新

台股早就嗅到比特幣的多頭旋風，2年前被點名的挖礦概念股撼訊、青雲、麗臺、映泰、承啟、技嘉、微星及華擎等顯卡相關公司，再度成為市場追逐的焦點。只是，看似正常不過的比特幣連動效應，分析師封開平卻提醒投資人，「小心！別再追高挖礦相關的顯卡股了，現在已經沒人在挖擴了。」

根據《財訊》雙週刊報導，多數投資人還停留在2年多前的比特幣飆漲年代，當時每一家電視台、媒體新聞都會特別介紹「比特幣的挖礦達人」，還分析透過挖擴每一個月賺多少錢等等。那時候，走一趟光華商場，所有的店家都會直接說礦卡已經缺貨了，只剩下高階的電競顯卡。這股熱度就連台積電都感受到了，2018年法說會上，台積電直說比特幣挖礦的訂單，快要占了營收10%，資本市場也全面分析「挖礦概念股」，將整串供應鏈都盤點出來。

只是這些「挖礦盛況」早已成為歷史。曾在中國股市打滾多年的分析師蔡正華，就曾遇到中國瘋比特幣挖礦的榮景。接受《財訊》採訪時，他說，早期用顯卡挖礦的確是主流，但隨著比特大陸開發的螞蟻礦機問世（全球市占第一的加密貨幣挖礦機品牌），ASIC晶片就成為挖礦的主流，這也是當年台積電會得到比特大陸的訂單的原因。

ASIC晶片憑藉著效能、速度卓越能力，徹底讓顯卡退出2線，就連ASIC礦機本身，只要推出新款礦機，上一世代基本上就成為廢鐵了。換句話說，挖礦是一個高度資本密集的產業，若沒有最新、效能最強大的配備，就別碰了吧。

(本文截自財訊623期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

房市燙到政府出手 店面卻冷到乏人問津 台北商圈地王為何落難？

疫情持續延燒，卻燒出國內房市火熱，對比台北市一線商圈店面蕭條落寞，遭受電商和疫情雙重打擊，昔日擁有黃金身價的店面，已經榮景不再。

載運疫苗 行動冰箱可保持攝氏負80度 新創小公司靠超低溫冷鏈迎大商機

一場全球化疫情不僅讓生技大廠卯勁研發疫苗，也讓極低溫冷鏈配送成為待解決問題。這家台灣的新創公司研發出耐溫性產品，趕上了這波需求。

投資人當心！比特幣飆高 挖礦概念股恐成TDR再版？

比特幣首度突破20000美元大關，引爆所有加密貨幣的熱潮。挖礦概念股又再度成為市場追逐的焦點，但真的可以追嗎？

揭開信功熟肉銷日20年不間斷的祕密！從東京迪士尼到拉麵名店都有它

信功從3人公司發跡，為區隔市場，靠研發推出冷藏肉首銷日本，歷經毀滅性的口蹄疫，隔年轉型加工熟肉外銷，隨著豬肉商機再起，進攻內外銷雙軌並重，重新擦亮招牌。

日本上市公司首位台藉女性執行董事！她的行事曆暗藏15分鐘時間管理術

記者出身的日本JINS台灣總經理邱明琪脫離舒適圈，並且主動積極爭取新工作，日前成為日本上市企業第一位台灣籍的女性執行董事。

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

謝國樑3歲半的女兒，因為天生聽障必須裝設人工電子耳及助聽器；這段刻骨銘心的經歷，讓謝國樑決定把對女兒的愛延伸到公共事務上。

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

foodpanda都不能沒有它！綠界科技稱霸第三方支付的祕密

透過綠界，商家能一站式解決金流、物流、電子發票等業務，挾著系統優勢，綠界持續搶食電商、外送、線上教育等新經濟商機。

印僑協會會長Kish來台40年 拜台灣神明、愛吃臭豆腐：台北已是我的家

今年72歲的台北市印僑協會會長Kish，已在台北生活40年，他見證了台灣的產業發展史，也參與了近年台灣與印度關係緊密連結的發展。

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

很難想像，在大多頭的當下，台灣50反1的市值規模，竟擠下台灣50，成為當前台股規模最大的ETF。市場擔憂，投資人看錯方向，恐又付出慘痛代價。

「一瓶點滴比不上一杯珍奶」 台大院長吳明賢憂心：健保制度不改 年輕醫師用腳投票

行醫30餘年的吳明賢看盡醫界百態，8月接掌台大醫院院長有了更強的使命感。他直言台灣醫療生態隱憂重重，也企盼制度有所改變，真正掌握住未來的大機會。

一場疫情讓他們看見職涯新樣貌 海歸人：台灣職場大進化 機會不比國外差！

今年一場疫情，許多長期在國外工作的台灣人才蔚成一股洶湧的「海歸派」，他們權衡考量的，或許不完全是薪資，而是對於「事業」和「安全生活環境」的側重。因為台灣也能找新的職涯發展可能，所以願意帶著國外職場的多元經驗，結合台灣固有的優勢，帶起台灣數位人才發展的新面貌。

熱門新聞

謝金河：從一個人的武林到百家爭鳴

挖礦概念股群起飆漲

房市燙到政府出手 店面卻冷到乏人問津 台北商圈地王為何落難？

長榮、陽明大漲後 輪誰接棒？

兩檔被動元件拉回找買點

MLCC下波接棒漲？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。