投資人當心！比特幣飆高 挖礦概念股恐成TDR再版？

文／尚清林

比特幣首度突破20000美元大關，引爆所有加密貨幣的熱潮。挖礦概念股又再度成為市場追逐的焦點，但真的可以追嗎？

根據《財訊》雙週刊報導，12月16日，比特幣首度突破20000美元大關，相較於2年多前的浪潮，這一回比特幣在全球大牛市的催動下，更顯多頭氣勢；2020年漲幅已經超過2倍，市值突破4000億美元，超過PayPal、美國銀行及美國投行摩根大通，已是不可忽視的超級金融商品。

面對比特幣首度站上20000美元大關，前高盛對沖基金經理、現任銀河數字執行長Michael Novogratz表示，看好未來比特幣價格將持續上漲，因為過去受到政府打壓，比特幣的交易並不容易，壓抑了表現，但自從PayPal支持比特幣交易後，情勢顯得不一樣了。

顯卡過去式 晶片推陳出新

台股早就嗅到比特幣的多頭旋風，2年前被點名的挖礦概念股撼訊、青雲、麗臺、映泰、承啟、技嘉、微星及華擎等顯卡相關公司，再度成為市場追逐的焦點。只是，看似正常不過的比特幣連動效應，分析師封開平卻提醒投資人，「小心！別再追高挖礦相關的顯卡股了，現在已經沒人在挖擴了。」

根據《財訊》雙週刊報導，多數投資人還停留在2年多前的比特幣飆漲年代，當時每一家電視台、媒體新聞都會特別介紹「比特幣的挖礦達人」，還分析透過挖擴每一個月賺多少錢等等。那時候，走一趟光華商場，所有的店家都會直接說礦卡已經缺貨了，只剩下高階的電競顯卡。這股熱度就連台積電都感受到了，2018年法說會上，台積電直說比特幣挖礦的訂單，快要占了營收10%，資本市場也全面分析「挖礦概念股」，將整串供應鏈都盤點出來。

只是這些「挖礦盛況」早已成為歷史。曾在中國股市打滾多年的分析師蔡正華，就曾遇到中國瘋比特幣挖礦的榮景。接受《財訊》採訪時，他說，早期用顯卡挖礦的確是主流，但隨著比特大陸開發的螞蟻礦機問世（全球市占第一的加密貨幣挖礦機品牌），ASIC晶片就成為挖礦的主流，這也是當年台積電會得到比特大陸的訂單的原因。

ASIC晶片憑藉著效能、速度卓越能力，徹底讓顯卡退出2線，就連ASIC礦機本身，只要推出新款礦機，上一世代基本上就成為廢鐵了。換句話說，挖礦是一個高度資本密集的產業，若沒有最新、效能最強大的配備，就別碰了吧。

(本文截自財訊623期，詳全文)