房市燙到政府出手 店面卻冷到乏人問津 台北商圈地王為何落難？

文／陳雅玲

疫情持續延燒，卻燒出國內房市火熱，對比台北市一線商圈店面蕭條落寞，遭受電商和疫情雙重打擊，昔日擁有黃金身價的店面，已經榮景不再。

進入後疫情時代，熱錢湧現，短短半年內炒熱房市，價量急漲，逼得政府不得不出手打炒房。但這股資金潮並非雨露均霑，昔日鎂光燈焦點所在的黃金店面卻市況冷清，各大知名一線商圈陸續爆出關店出走潮，招租、空置店家一間接一間，曾是鍍上黃金身價的店面，如今人氣盡散，在這波疫情衝擊下，只能用慘烈兩字形容。

《財訊》指出，根據屋比房屋統計6都網路上店面待租件數，近兩年增幅4成，待租店面從12000多件增加至17000多件；其中最具指標意義的台北市，兩年來增幅為63%，僅次於桃園市66%，說明店家退出經營，閒置店面在這波疫情大量出籠，不少待租商圈店面租金跌幅超過1成，以站前商圈跌幅20%幅度最大。

疫情催化第2波倒店潮

根據《財訊》雙週刊報導，台北市商圈店面掀起退租潮從前兩年就開始，起因自陸客來台人數銳減，曾經重創各地商圈。緊接著2019年，信義商圈磁吸忠孝商圈客群，加上沉重的高租金，接連傳出指標店面撤租，像是江浙菜老店永福樓、粵菜餐廳糖朝以及美國快時尚品牌Forever 21、南韓時尚服飾品牌SPAO、MIXXO。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，當時東區空置率曾高達15%，商圈榮景岌岌可危，一代地王東區沒落之名不脛而走。

沒想到，這還不是最慘烈。武漢疫情爆發後，讓一級商圈店面迎來最大衝擊，退租潮一路蔓延，先前強勢的士林商圈、永康商圈、西門商圈、站前商圈也開始弱化，知名品牌收店退租時有所聞，連三角窗及近捷運的金店面都出現空租。

實際走一趟永康商圈，短短100公尺有數家店面停業，顯見蕭條冷清，當地最為知名的芒果冰創始店Ice Monster即將年底熄燈，還有芒果皇帝、思慕昔2館等店也不堪虧損陸續收店。東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，永康商圈人潮銳減逾5成，自2月疫情爆發已有40多間店面歇業，憂心永康商圈正在「東區化」，人流少加上高租金，恐怕會把好房客趕走。

「這幾年一線商圈興盛，成也觀光客，敗也是觀光客」，黃舒衛接受《財訊》採訪時表示，當初商家一窩蜂展店，搶租最貴的店面，突如其來面對這一波百年難見的疫情，現在只能棄守撤退，西門町這次受創也相當慘烈，多家連鎖伴手禮名店一一收店。

(本文截自財訊623期，詳全文)