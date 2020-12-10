「一瓶點滴比不上一杯珍奶」 台大院長吳明賢憂心：健保制度不改 年輕醫師用腳投票

口述／吳明賢 整理／劉軒彤

行醫30餘年的吳明賢看盡醫界百態，8月接掌台大醫院院長有了更強的使命感。他直言台灣醫療生態隱憂重重，也企盼制度有所改變，真正掌握住未來的大機會。

科技進步很快，很多新的科技會應用到醫學，我才會在就任台大醫院院長時，提到台大醫院的3個方向：智慧醫療、精準健康、尖端醫療。這些不僅是革命性進展，更重要的是觀念改變。

創新醫療》醫院需要培養醫師科學家

醫療的研究要突破，一定要從醫院發起，只有第1線的醫護人員才知道目前的問題在哪裡。研究創新有一點很重要，就是你問得對不對？重不重要？醫院有很多值得解決的問題，你電腦技能很強，但你不知道醫院的問題在哪裡，可是你有我們需要的技術，現在需要的是一個平台、一個橋梁。

醫院需要培養醫師科學家，他才知道如何用科學方法解決。台大臨床醫學研究所成立超過30年，培養很多優質醫師科學家，都是未來創新醫療的重要推手。因為不管做什麼，第1件事都要有卓越的人才，這些人都是最好的溝通橋梁。所有的研究都要有一個實驗場域，醫院就是實驗場域。

資源配置》政府不該用政治性考量

有人問，政府也投入很多資源搭建醫學與科技的橋梁，為何看不到明顯的成效？我舉政府的多種科技計畫為例，大部分是公開招標bottom up（由下而上）為主，但多年來我不諱言，有些事不能用民主的方式，我一直建議有些要top down（由上而下）。

以我自己了解的荷蘭和英國為例，重要的國家科技計畫都是top down，比方現在要做帕金森氏症的AI診斷或最新研究，可能像台大、北榮有很多病人，他會邀請幾個直接投標。我認為政府在分配資源，有時候不能用政治性考量，他會說，「這個台大有，成大就要有；北部有，南部也要有」，其實台灣這麼小，把資源分散，會弄到完蛋。

台灣不是沒有資源與人才，而是如何適當地分配資源。但我們連分配資源都是用民主的角度來看，其實，就研究與創新而言，根本沒有民主，都是贏者通拿。競爭環境中絕對是這樣，好的要讓它更好，而不是好的已經夠好了，所以我拿去資助別的。

政府還有一個錯誤的觀念，怕圖利！政府不圖利人民，要圖利誰？假如你是合情合理又合法，而你用防弊重於興利的心態，就會變成多做多錯、少做少錯、不做不錯，最後就會停滯在那裡。其實台灣防弊的機制太多，反而欠缺興利的機制，若繼續防弊下去，台灣幾10年累積那麼多人才與能量，沒有把好的能量往正面開發，我會覺得很可惜。

(本文截自財訊622期，詳全文)