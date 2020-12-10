一場疫情讓他們看見職涯新樣貌 海歸人：台灣職場大進化 機會不比國外差！

文／涂憶君、吳雅樂

今年一場疫情，許多長期在國外工作的台灣人才蔚成一股洶湧的「海歸派」，他們權衡考量的，或許不完全是薪資，而是對於「事業」和「安全生活環境」的側重。因為台灣也能找新的職涯發展可能，所以願意帶著國外職場的多元經驗，結合台灣固有的優勢，帶起台灣數位人才發展的新面貌。

兔將視效總監 鄭智維 文化多元奔放 讓影視產業更有看頭

根據《財訊》報導，近年全球影視產業發展走向高規格與精緻化，一部好的特效電影，需要有藝術家的天馬行空與工程師將之幻化成現實。自英國倫敦雷文斯伯大學電腦動畫系畢業、擁有加拿大兩年工作經驗，今年回鍋台灣最大影視特效公司—兔將創意影業的視效總監鄭智維，深刻體認台灣的影視產業，能夠培養人才獨一無二的「技能多元性」。

特效是影視產業中不可或缺的一環，直接以聲光、視覺撞擊觀眾的感官接受度，民眾看得理所當然、拍手叫好，但這背後需要經過特效公司繁多的環節和工法，以及「藝術者」與「技術者」相輔相成。

舉例而言，光是用特效建構擁有「數百萬大軍」的場景，這些大軍的樣式是什麼？如何動作？畫面光影如何變換？必須匯集藝術人員、動畫師、產出程式的技術人員、燈光師、合成師等多種人才齊力完成，而能同時擁有這些能力的人，在台灣仍屬稀少，而鄭智維就是此種同時具有「藝術腦」與「技術腦」的人才。

根據《財訊》報導，鄭智維12歲就到英國讀書，因為愛玩遊戲軟體，從小就有往遊戲產業發展的夢想；當台灣的高等教育還在督促台灣學生「五育均衡發展」時，高中時期的鄭智維，就已直接被師長建議未來可往「影視相關產業」攻讀。

念完了電影動畫，鄭智維先在英國影視公司做了與建模師有關的工作，發現不符興趣，轉職燈光師。幾個月後他回到台灣，先在大型影集製作公司擔任燈光師，進一步發掘自己對於「電影」特效講究精緻度的製作熱忱，所以轉戰兔將，持續擔任燈光師的工作。

接受《財訊》團隊採訪時，鄭智維表示，燈光在影視製作中屬於末端環節，就是要想盡辦法還原拍攝現場的光影，然後再透過合成師針對不足的地方加以強化，也因為做了燈光師，更能學習、甚至掌握特效製片上下游的數位能力。

其實前一次歸台期間，國外獵人頭公司已經3度找上鄭智維。雖然國外的影視產業都是簽數個月為1期的「約聘制」居多，但影視產業有重視「累積不同專案資歷」的文化，讓鄭智維仍決定帶著燈光的專業，到英國電影製作公司MPC（Moving Picture Company）的加拿大分部闖一闖。這家公司乍聽或許陌生，但它曾參與過台灣知名國際級導演李安《少年Pi的奇幻漂流》的特效製作。

(本文截自財訊622期，詳全文)