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獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

最新一期的《財訊》雙週刊以「加薪時代來了」為題，揭開台灣薪資結構的三大警訊，包括固定薪資被越南超越、高階主管報酬在亞太國家居末段班以及台灣加薪率長期偏低等問題。根據《財訊》報導指出，台灣多年來萬物齊漲，唯獨薪資不漲，造成人才外流的問題，已經不容迴避。企業要保有國際性攬才競爭力，調整薪資結構已經是當前重要課題。

全球權威企業人力諮詢機構韋萊韜悅（Willis Towers Watson）獨家授權《財訊》雙週刊調查內容，根據全球超過5600家、台灣超過550家公司薪酬資料庫的研究，最新發布的《2020整體薪酬調查趨勢》報告中，可以看出台灣的薪資結構出現三大警訊，佐證了前述企業的調薪動機。《財訊》報導指出，台灣在亞太15國之間，不但總薪資排在中後段，固定薪資更首度落後越南；值得注意的是，台灣的固定薪資在全薪的占比為67%，在15國中吊車尾，而變動獎金占比高達33%，更位居亞太之冠。

其次，台灣愈高階的人力，領得的固定薪資相對愈低。台灣在亞太15國之中，專業人員、中階主管、高階主管三種職務固定薪資排名，分別排名第8、第9與第12。換言之，主管級的固定薪資，在亞太地區已經排在末段班。第三，台灣的加薪率長年低於鄰近國家。根據調查，自2008年海嘯後的各國加薪率，中國每年調幅都在5%以上；自2016年起，越南更是每年都不低於8%。反觀台灣，雖然也有加薪，但幅度總在3%至4%左右，難怪會被競爭對手迎頭趕上甚至超越。所幸，危機中總能帶來新轉機。

《財訊》報導指出，受到疫情影響，封城、鎖國，過去旅居國外、在海外打拚的台灣人才，有不少如今都留在國內，「因為疫情，台灣現在正是人才最充沛的時刻，」人才供給面出現變化，台灣企業現在該做的，就是要想辦法把這些人留下來。尤其近來國外科技大廠來台投資成立亞洲營運據點，臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與谷歌等大咖，還有化工、金融業外商也紛紛看上台灣，加碼投資。另外，鼓勵台商回流方案推動至今，也帶來新的人才需求。根據投資台灣事務所統計，台灣民間新增5億元以上的投資年均總額都在一兆元以上，企業成長動能強勁。再者，疫情也激化了企業的數位轉型進程。根據韋萊韜悅調查，台灣市場數位相關職務已逆勢年增15%，這是非數位相關職務數量的5倍。相較同一層級其他職務，台灣企業願意付出更高薪資水準來吸引數位人才。

因此雖然超過9成雇主苦惱怎麼吸引優秀技能人才。然而，薪資總是最直接而敏感的，，就從建立與時俱進、國際接軌的薪資制度開始吧！

(本文截自財訊622期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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