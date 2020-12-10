印僑協會會長Kish來台40年 拜台灣神明、愛吃臭豆腐：台北已是我的家

文／郭瓊俐

今年72歲的台北市印僑協會會長Kish，已在台北生活40年，他見證了台灣的產業發展史，也參與了近年台灣與印度關係緊密連結的發展。

11月13日晚間，總統府旁的「台北賓館」充滿濃濃印度風。莊嚴的印度神祇分立，處處鋪著鮮花與搖曳燭光，在傳統印度樂聲中，盛裝而來的印度賓客們互相交談，節慶與喜悅的氣氛盈滿空氣中。

根據《財訊》報導，這是史上第1次，外交部在台北賓館參與舉辦印度新年「排燈節」（Diwali）慶祝活動，外交部部長吳釗燮、次長田中光到場祝賀，印度駐台代表戴國瀾、立法院台印國會議員友好協會會長吳玉琴等人都出席與會。由這場晚會可以看出台印關係升溫的事實，以及台灣政府對印度與印僑重視的態度。

來台40年 見證台灣產業發展史

台北市印僑協會會長Kish Harkishin和妻子Rashmi，也是出席晚會的賓客。他是台北的印度僑民領袖，在台從事貿易40年，等於見證了台灣的產業發展史，也參與了台灣與印度緊密連結的發展。

以Kish之名自稱的Harkishin，小時候家境貧窮，但父母盡全力讓他完成大學教育，曾在印度的廣播電台擔任過播音員。1981年，他得到一個台北貿易公司的工作機會，毅然留下妻子與兩個年幼女兒，獨自來台北打拚。Kish說，當時印度經濟不好，但印度人很會做生意，哪裡有機會就到哪裡。1980年代台灣的製造業很強，貿易興盛，也吸引很多印度人到台北。

印度人因為宗教關係，大都不吃牛肉及豬肉，當時台北沒有印度餐廳，素食餐廳也很少，Kish接受《財訊》團隊採訪時表示，在台北第1年吃了不少苦頭。他永遠記得，在台北的餐館，他只能吃「宮保雞丁」和「麻婆豆腐」兩道菜；完全不會烹飪的他，只好自己煮飯打理3餐。

因為工作認真，Kish第2年獲得印度老闆加薪，他立刻把老婆和兩個女兒接來台北。第3年，他自己創業，在台北成立貿易公司，第3個女兒也在台北出生，從此一家人安居下來。接受《財訊》團隊採訪時，Kish感性地說，那時他並沒有決定未來要在哪裡，只是當時在台北的收入，比在印度高許多；但是經過這麼多年，「現在你問我，我會說，台北已是我的家，無論如何我都不會離開台灣，或許會死在這裡。」

Kish公司的貿易項目，等於是一部台灣產業發展史。一開始，公司出口台泥的水泥袋到北韓，後來出口紡織品到香港、歐洲等地，再來以機械機具為大宗，例如馬達、電扇、吊扇等商品出口到奈及利亞等國。隨著台灣產業轉型，現在出口的項目是電動腳踏車、電動車電池等科技類產品。

(本文截自財訊622期，詳全文)