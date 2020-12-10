快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印僑協會會長Kish來台40年 拜台灣神明、愛吃臭豆腐：台北已是我的家

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／郭瓊俐

今年72歲的台北市印僑協會會長Kish，已在台北生活40年，他見證了台灣的產業發展史，也參與了近年台灣與印度關係緊密連結的發展。

11月13日晚間，總統府旁的「台北賓館」充滿濃濃印度風。莊嚴的印度神祇分立，處處鋪著鮮花與搖曳燭光，在傳統印度樂聲中，盛裝而來的印度賓客們互相交談，節慶與喜悅的氣氛盈滿空氣中。

根據《財訊》報導，這是史上第1次，外交部在台北賓館參與舉辦印度新年「排燈節」（Diwali）慶祝活動，外交部部長吳釗燮、次長田中光到場祝賀，印度駐台代表戴國瀾、立法院台印國會議員友好協會會長吳玉琴等人都出席與會。由這場晚會可以看出台印關係升溫的事實，以及台灣政府對印度與印僑重視的態度。

來台40年　見證台灣產業發展史

台北市印僑協會會長Kish Harkishin和妻子Rashmi，也是出席晚會的賓客。他是台北的印度僑民領袖，在台從事貿易40年，等於見證了台灣的產業發展史，也參與了台灣與印度緊密連結的發展。

以Kish之名自稱的Harkishin，小時候家境貧窮，但父母盡全力讓他完成大學教育，曾在印度的廣播電台擔任過播音員。1981年，他得到一個台北貿易公司的工作機會，毅然留下妻子與兩個年幼女兒，獨自來台北打拚。Kish說，當時印度經濟不好，但印度人很會做生意，哪裡有機會就到哪裡。1980年代台灣的製造業很強，貿易興盛，也吸引很多印度人到台北。

印度人因為宗教關係，大都不吃牛肉及豬肉，當時台北沒有印度餐廳，素食餐廳也很少，Kish接受《財訊》團隊採訪時表示，在台北第1年吃了不少苦頭。他永遠記得，在台北的餐館，他只能吃「宮保雞丁」和「麻婆豆腐」兩道菜；完全不會烹飪的他，只好自己煮飯打理3餐。

因為工作認真，Kish第2年獲得印度老闆加薪，他立刻把老婆和兩個女兒接來台北。第3年，他自己創業，在台北成立貿易公司，第3個女兒也在台北出生，從此一家人安居下來。接受《財訊》團隊採訪時，Kish感性地說，那時他並沒有決定未來要在哪裡，只是當時在台北的收入，比在印度高許多；但是經過這麼多年，「現在你問我，我會說，台北已是我的家，無論如何我都不會離開台灣，或許會死在這裡。」

Kish公司的貿易項目，等於是一部台灣產業發展史。一開始，公司出口台泥的水泥袋到北韓，後來出口紡織品到香港、歐洲等地，再來以機械機具為大宗，例如馬達、電扇、吊扇等商品出口到奈及利亞等國。隨著台灣產業轉型，現在出口的項目是電動腳踏車、電動車電池等科技類產品。

(本文截自財訊622期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

謝國樑3歲半的女兒，因為天生聽障必須裝設人工電子耳及助聽器；這段刻骨銘心的經歷，讓謝國樑決定把對女兒的愛延伸到公共事務上。

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

很難想像，在大多頭的當下，台灣50反1的市值規模，竟擠下台灣50，成為當前台股規模最大的ETF。市場擔憂，投資人看錯方向，恐又付出慘痛代價。

印僑協會會長Kish來台40年 拜台灣神明、愛吃臭豆腐：台北已是我的家

今年72歲的台北市印僑協會會長Kish，已在台北生活40年，他見證了台灣的產業發展史，也參與了近年台灣與印度關係緊密連結的發展。

一場疫情讓他們看見職涯新樣貌 海歸人：台灣職場大進化 機會不比國外差！

今年一場疫情，許多長期在國外工作的台灣人才蔚成一股洶湧的「海歸派」，他們權衡考量的，或許不完全是薪資，而是對於「事業」和「安全生活環境」的側重。因為台灣也能找新的職涯發展可能，所以願意帶著國外職場的多元經驗，結合台灣固有的優勢，帶起台灣數位人才發展的新面貌。

「一瓶點滴比不上一杯珍奶」 台大院長吳明賢憂心：健保制度不改 年輕醫師用腳投票

行醫30餘年的吳明賢看盡醫界百態，8月接掌台大醫院院長有了更強的使命感。他直言台灣醫療生態隱憂重重，也企盼制度有所改變，真正掌握住未來的大機會。

Sony如何開發出PS？PS之父：當年我們大膽雇用怪咖

久夛良木健認為，索尼之所以能開發出PS這樣的產品，主要是因為公司作風獨特。他回憶說，他進索尼的1975年，當時共同創辦人井深大指示「要雇用怪咖」。

內政部次長花敬群開嗆 房市紅單這樣炒 竹縣下禁令祭重罰

行政院各部會積極研議遏止房市亂象，新竹縣政府下令全面禁止紅單轉讓；紅單炒房遊走法律邊緣，消保官教你如何辨別真假。

不見頻道搶奪戰火！中天下架後 52台「蛋黃區」誰接手都棘手

中天新聞台換照未過，讓出的新聞黃金頻道52台由誰遞補，成為台灣媒體界的大事。但因為各方矚目，有資格者反而紛紛閃避，不想成為炮火焦點。目前除了寰宇新聞台躍躍欲試外，只有公廣集團的華視新聞資訊台表達爭取意願。

foodpanda都不能沒有它！綠界科技稱霸第三方支付的祕密

透過綠界，商家能一站式解決金流、物流、電子發票等業務，挾著系統優勢，綠界持續搶食電商、外送、線上教育等新經濟商機。

京冠轉化殘渣 從綠豆篁裡挖出金礦

不起眼的食物殘渣，透過微生物工程技術，轉化為動物功能性飼料添加劑、酵素等價值翻轉逾千倍的產品，而實現這一理想的造夢者，是京冠董座楊青山。

星展林鑫川渾身台味 玩金融很數位

星展銀行是金融業中極少數可以具體呈現數位化績效的銀行，總經理林鑫川看好台灣的科技力，要讓台灣成為星展營運的另一要角。

熱門新聞

Mini LED放量在即 誰受惠？

鴻海布局半導體 誰受惠？

營收創高的PCB龍頭：臻鼎-KY

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。