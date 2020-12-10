台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

文／尚清林

很難想像，在大多頭的當下，台灣50反1的市值規模，竟擠下台灣50，成為當前台股規模最大的ETF。市場擔憂，投資人看錯方向，恐又付出慘痛代價。

出一道投資的考題：誰是台股中規模最大的ETF？很多人第一直覺是元大台灣50，亦是市場上最常推崇的定存金融商品0050。

不過很抱歉，這答案是錯的。很難想像，就在台股已經超越14000點的大多頭的行情下，根據最新數據，截至10月底，台股規模最大的ETF，竟然是元大台灣50反1，以1089億元的市值規模，擠下目前規模為962億元的元大台灣50。

根據《財訊》報導，台股往14000點邁進，全球股市正在改寫歷史新高，台灣50反1規模卻逆勢擴大；究竟為何在大多頭的時刻，反向ETF會成為大熱門呢？

散戶別亂跟！ 外資大買為了避險操作

從股市討論區中不難發現，很多投資人都言之鑿鑿，外資正大舉買進元大台灣50反1，單月買超達百萬餘張。進一步解析，市值規模達千億的元大台灣50反1，外資占比4成；國泰台灣加權反1，持股更來到8成；富邦加權反1，更衝上86%，從這些跡象意味著「外資已經看壞後市」。

不少散戶看到這些數字就跟著外資加碼，卻可能忽略了大局，「外資不是因為看壞後市，布局反向是為了『避險』，片面解讀會誤判市場走向。」熟知外匯操作的法人接受《財訊》採訪時解釋，「如果外資真的看空，大可在期貨市場作空，不需要繞一圈的透過反向ETF看空台股。」

那麼，外資既不是看壞台股，為何要大買反向ETF？除了避險之外，另一個更重要的原因，就是為了「強勢台幣」而來。

根據《財訊》報導指出，由於台灣對外資有嚴格的管制，不得購買超過30%的固定收益商品，意指不能有超過30%資產是現金。若是攤開反向ETF的組成結構，有60%比重為附買回債券，20%為現金，剩下20%才是期貨操作放空。

不適合長投！ 反向ETF是期貨不是股票

外資的用意，就是在迴避30%的炒匯規範，藉由購買反向ETF，不只在新台幣升值後可以賺到匯差，也規避了現股單邊的風險，完成立體架構的避險機制。

但反觀一般小股民，卻誤以為外資持股很高就是看空台股。根據證交所統計，由於目前反向ETF的成交量普遍熱絡，每日成交量都超過10萬餘張，很顯然一般投資人參與的比率相當高；然而，台股今年3月19日反彈至今漲幅已達63%，相呼應的反向ETF自然是全面崩跌。

若從跌幅比率來看，今年以來的至少超過25%。就連主管機關都再三提醒，反向ETF絕不能長期持有，假若看錯方向，千萬不可以想著等待反彈，應該要認賠收場。

(本文截自財訊622期，詳全文)