快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／尚清林

很難想像，在大多頭的當下，台灣50反1的市值規模，竟擠下台灣50，成為當前台股規模最大的ETF。市場擔憂，投資人看錯方向，恐又付出慘痛代價。

出一道投資的考題：誰是台股中規模最大的ETF？很多人第一直覺是元大台灣50，亦是市場上最常推崇的定存金融商品0050。

不過很抱歉，這答案是錯的。很難想像，就在台股已經超越14000點的大多頭的行情下，根據最新數據，截至10月底，台股規模最大的ETF，竟然是元大台灣50反1，以1089億元的市值規模，擠下目前規模為962億元的元大台灣50。

根據《財訊》報導，台股往14000點邁進，全球股市正在改寫歷史新高，台灣50反1規模卻逆勢擴大；究竟為何在大多頭的時刻，反向ETF會成為大熱門呢？

散戶別亂跟！　外資大買為了避險操作

從股市討論區中不難發現，很多投資人都言之鑿鑿，外資正大舉買進元大台灣50反1，單月買超達百萬餘張。進一步解析，市值規模達千億的元大台灣50反1，外資占比4成；國泰台灣加權反1，持股更來到8成；富邦加權反1，更衝上86%，從這些跡象意味著「外資已經看壞後市」。

不少散戶看到這些數字就跟著外資加碼，卻可能忽略了大局，「外資不是因為看壞後市，布局反向是為了『避險』，片面解讀會誤判市場走向。」熟知外匯操作的法人接受《財訊》採訪時解釋，「如果外資真的看空，大可在期貨市場作空，不需要繞一圈的透過反向ETF看空台股。」

那麼，外資既不是看壞台股，為何要大買反向ETF？除了避險之外，另一個更重要的原因，就是為了「強勢台幣」而來。

根據《財訊》報導指出，由於台灣對外資有嚴格的管制，不得購買超過30%的固定收益商品，意指不能有超過30%資產是現金。若是攤開反向ETF的組成結構，有60%比重為附買回債券，20%為現金，剩下20%才是期貨操作放空。

不適合長投！　反向ETF是期貨不是股票

外資的用意，就是在迴避30%的炒匯規範，藉由購買反向ETF，不只在新台幣升值後可以賺到匯差，也規避了現股單邊的風險，完成立體架構的避險機制。

但反觀一般小股民，卻誤以為外資持股很高就是看空台股。根據證交所統計，由於目前反向ETF的成交量普遍熱絡，每日成交量都超過10萬餘張，很顯然一般投資人參與的比率相當高；然而，台股今年3月19日反彈至今漲幅已達63%，相呼應的反向ETF自然是全面崩跌。

若從跌幅比率來看，今年以來的至少超過25%。就連主管機關都再三提醒，反向ETF絕不能長期持有，假若看錯方向，千萬不可以想著等待反彈，應該要認賠收場。

(本文截自財訊622期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

謝國樑3歲半的女兒，因為天生聽障必須裝設人工電子耳及助聽器；這段刻骨銘心的經歷，讓謝國樑決定把對女兒的愛延伸到公共事務上。

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

很難想像，在大多頭的當下，台灣50反1的市值規模，竟擠下台灣50，成為當前台股規模最大的ETF。市場擔憂，投資人看錯方向，恐又付出慘痛代價。

印僑協會會長Kish來台40年 拜台灣神明、愛吃臭豆腐：台北已是我的家

今年72歲的台北市印僑協會會長Kish，已在台北生活40年，他見證了台灣的產業發展史，也參與了近年台灣與印度關係緊密連結的發展。

一場疫情讓他們看見職涯新樣貌 海歸人：台灣職場大進化 機會不比國外差！

今年一場疫情，許多長期在國外工作的台灣人才蔚成一股洶湧的「海歸派」，他們權衡考量的，或許不完全是薪資，而是對於「事業」和「安全生活環境」的側重。因為台灣也能找新的職涯發展可能，所以願意帶著國外職場的多元經驗，結合台灣固有的優勢，帶起台灣數位人才發展的新面貌。

「一瓶點滴比不上一杯珍奶」 台大院長吳明賢憂心：健保制度不改 年輕醫師用腳投票

行醫30餘年的吳明賢看盡醫界百態，8月接掌台大醫院院長有了更強的使命感。他直言台灣醫療生態隱憂重重，也企盼制度有所改變，真正掌握住未來的大機會。

Sony如何開發出PS？PS之父：當年我們大膽雇用怪咖

久夛良木健認為，索尼之所以能開發出PS這樣的產品，主要是因為公司作風獨特。他回憶說，他進索尼的1975年，當時共同創辦人井深大指示「要雇用怪咖」。

內政部次長花敬群開嗆 房市紅單這樣炒 竹縣下禁令祭重罰

行政院各部會積極研議遏止房市亂象，新竹縣政府下令全面禁止紅單轉讓；紅單炒房遊走法律邊緣，消保官教你如何辨別真假。

不見頻道搶奪戰火！中天下架後 52台「蛋黃區」誰接手都棘手

中天新聞台換照未過，讓出的新聞黃金頻道52台由誰遞補，成為台灣媒體界的大事。但因為各方矚目，有資格者反而紛紛閃避，不想成為炮火焦點。目前除了寰宇新聞台躍躍欲試外，只有公廣集團的華視新聞資訊台表達爭取意願。

foodpanda都不能沒有它！綠界科技稱霸第三方支付的祕密

透過綠界，商家能一站式解決金流、物流、電子發票等業務，挾著系統優勢，綠界持續搶食電商、外送、線上教育等新經濟商機。

京冠轉化殘渣 從綠豆篁裡挖出金礦

不起眼的食物殘渣，透過微生物工程技術，轉化為動物功能性飼料添加劑、酵素等價值翻轉逾千倍的產品，而實現這一理想的造夢者，是京冠董座楊青山。

星展林鑫川渾身台味 玩金融很數位

星展銀行是金融業中極少數可以具體呈現數位化績效的銀行，總經理林鑫川看好台灣的科技力，要讓台灣成為星展營運的另一要角。

熱門新聞

Mini LED放量在即 誰受惠？

鴻海布局半導體 誰受惠？

營收創高的PCB龍頭：臻鼎-KY

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。