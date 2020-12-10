foodpanda都不能沒有它！綠界科技稱霸第三方支付的祕密

文／涂憶君

今年COVID-19席捲全球，醞釀已久的新經濟產業全數噴發，外送、線上教育、網路訂閱等新消費模式，可望成為後疫情時代的新常態；而隱身在交易終端，協助建立完整支付流程的公司，正是綠界科技，也是台灣第3方支付產業龍頭。

根據《財訊》雙週刊報導，所謂「第3方支付」，就是幫助商家與銀行間建立交易款項代收、代付的中介。

舉例來說，當小型電商平台為了讓消費者線上刷卡消費，第3方支付業者會扮演銀行與電商的媒介，先將資金交給銀行作信託或履約保證，確認交易完成後，再替銀行撥款給電商。這樣的中介需求，常會發生在資本額較小，或是營業形態讓銀行不願合作的公司。

解決金流！代撥款項給電商

第3方支付業者解決了實體商家、電商與銀行間的金流困擾，甚至介接貨運物流與開立電子發票；商家可透過第3方支付業者，完成1筆訂單需要的所有流程，第3方支付業者再從中賺取手續費收入。

根據《財訊》雙週刊報導，過去在第3方支付業界俗稱「紅、綠、藍」的3大業者，指的就是紅陽、綠界、藍新3家公司。根據曾任信用卡收單公司的業者表示，紅陽撥款時程較久，過去常見特殊行業的簽單；而藍新切入市場稍晚，現在重心放在線下商店的硬體整合；綠界目前算是這3家第3方支付中，專攻線上代收付等側重軟體系統及服務的公司，因此包括個人創業者、小型電商或公司行號容易埋單。

綠界科技董事長林雪慧接受《財訊》雙週刊採訪時指出，第3方支付公司的業務其實大同小異，但近年已各自走出差異。綠界在2016年正式由過去的資訊流轉作金流服務，系統剛上線時有1年多的時間未收取客戶年費，並透過客戶的建議改善系統，聚焦電商服務外，更延伸跨境物流、電子票證等新服務，不只抓住了線下轉線上的電商商機，也讓電商未來能順利走入線下。

根據電商業者分享，綠界系統的穩定性較佳，且綠界還與SHOPLINE、91APP等開店平台串接合作，藉此打開市占率；不過，信用卡分期付款的方式應以藍新較有競爭力，目前綠界最多分到24期，藍新可分到30期，如果較不需要使用分期付款的服務，就會選擇綠界。

林雪慧指出，經濟部統計去年全台電子商務的營業額超過2000億元，其中規模較大、能和銀行直接建立連結的富邦媒，占約500億元，綠界則達488億元，再來是網家的388億元，因此綠界已可算是第3方支付的龍頭。

隨著台灣年輕人創業、網紅直播風氣方興未艾，今年又碰上疫情，商家從實體轉戰線上的趨勢成形。林雪慧表示，今年使用綠界系統的店家數，從去年底的20萬家，到今年上半年共有24萬家，等於今年的新增用戶數，每個月平均增長6000多家，較過去約莫每個月增加4000~5000家的數據明顯增溫。

(本文截自財訊621期，詳全文)