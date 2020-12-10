快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

foodpanda都不能沒有它！綠界科技稱霸第三方支付的祕密

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君

今年COVID-19席捲全球，醞釀已久的新經濟產業全數噴發，外送、線上教育、網路訂閱等新消費模式，可望成為後疫情時代的新常態；而隱身在交易終端，協助建立完整支付流程的公司，正是綠界科技，也是台灣第3方支付產業龍頭。

根據《財訊》雙週刊報導，所謂「第3方支付」，就是幫助商家與銀行間建立交易款項代收、代付的中介。

舉例來說，當小型電商平台為了讓消費者線上刷卡消費，第3方支付業者會扮演銀行與電商的媒介，先將資金交給銀行作信託或履約保證，確認交易完成後，再替銀行撥款給電商。這樣的中介需求，常會發生在資本額較小，或是營業形態讓銀行不願合作的公司。

解決金流！代撥款項給電商

第3方支付業者解決了實體商家、電商與銀行間的金流困擾，甚至介接貨運物流與開立電子發票；商家可透過第3方支付業者，完成1筆訂單需要的所有流程，第3方支付業者再從中賺取手續費收入。

根據《財訊》雙週刊報導，過去在第3方支付業界俗稱「紅、綠、藍」的3大業者，指的就是紅陽、綠界、藍新3家公司。根據曾任信用卡收單公司的業者表示，紅陽撥款時程較久，過去常見特殊行業的簽單；而藍新切入市場稍晚，現在重心放在線下商店的硬體整合；綠界目前算是這3家第3方支付中，專攻線上代收付等側重軟體系統及服務的公司，因此包括個人創業者、小型電商或公司行號容易埋單。

綠界科技董事長林雪慧接受《財訊》雙週刊採訪時指出，第3方支付公司的業務其實大同小異，但近年已各自走出差異。綠界在2016年正式由過去的資訊流轉作金流服務，系統剛上線時有1年多的時間未收取客戶年費，並透過客戶的建議改善系統，聚焦電商服務外，更延伸跨境物流、電子票證等新服務，不只抓住了線下轉線上的電商商機，也讓電商未來能順利走入線下。

根據電商業者分享，綠界系統的穩定性較佳，且綠界還與SHOPLINE、91APP等開店平台串接合作，藉此打開市占率；不過，信用卡分期付款的方式應以藍新較有競爭力，目前綠界最多分到24期，藍新可分到30期，如果較不需要使用分期付款的服務，就會選擇綠界。

林雪慧指出，經濟部統計去年全台電子商務的營業額超過2000億元，其中規模較大、能和銀行直接建立連結的富邦媒，占約500億元，綠界則達488億元，再來是網家的388億元，因此綠界已可算是第3方支付的龍頭。

隨著台灣年輕人創業、網紅直播風氣方興未艾，今年又碰上疫情，商家從實體轉戰線上的趨勢成形。林雪慧表示，今年使用綠界系統的店家數，從去年底的20萬家，到今年上半年共有24萬家，等於今年的新增用戶數，每個月平均增長6000多家，較過去約莫每個月增加4000~5000家的數據明顯增溫。

(本文截自財訊621期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

謝國樑3歲半的女兒，因為天生聽障必須裝設人工電子耳及助聽器；這段刻骨銘心的經歷，讓謝國樑決定把對女兒的愛延伸到公共事務上。

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

很難想像，在大多頭的當下，台灣50反1的市值規模，竟擠下台灣50，成為當前台股規模最大的ETF。市場擔憂，投資人看錯方向，恐又付出慘痛代價。

印僑協會會長Kish來台40年 拜台灣神明、愛吃臭豆腐：台北已是我的家

今年72歲的台北市印僑協會會長Kish，已在台北生活40年，他見證了台灣的產業發展史，也參與了近年台灣與印度關係緊密連結的發展。

一場疫情讓他們看見職涯新樣貌 海歸人：台灣職場大進化 機會不比國外差！

今年一場疫情，許多長期在國外工作的台灣人才蔚成一股洶湧的「海歸派」，他們權衡考量的，或許不完全是薪資，而是對於「事業」和「安全生活環境」的側重。因為台灣也能找新的職涯發展可能，所以願意帶著國外職場的多元經驗，結合台灣固有的優勢，帶起台灣數位人才發展的新面貌。

「一瓶點滴比不上一杯珍奶」 台大院長吳明賢憂心：健保制度不改 年輕醫師用腳投票

行醫30餘年的吳明賢看盡醫界百態，8月接掌台大醫院院長有了更強的使命感。他直言台灣醫療生態隱憂重重，也企盼制度有所改變，真正掌握住未來的大機會。

Sony如何開發出PS？PS之父：當年我們大膽雇用怪咖

久夛良木健認為，索尼之所以能開發出PS這樣的產品，主要是因為公司作風獨特。他回憶說，他進索尼的1975年，當時共同創辦人井深大指示「要雇用怪咖」。

內政部次長花敬群開嗆 房市紅單這樣炒 竹縣下禁令祭重罰

行政院各部會積極研議遏止房市亂象，新竹縣政府下令全面禁止紅單轉讓；紅單炒房遊走法律邊緣，消保官教你如何辨別真假。

不見頻道搶奪戰火！中天下架後 52台「蛋黃區」誰接手都棘手

中天新聞台換照未過，讓出的新聞黃金頻道52台由誰遞補，成為台灣媒體界的大事。但因為各方矚目，有資格者反而紛紛閃避，不想成為炮火焦點。目前除了寰宇新聞台躍躍欲試外，只有公廣集團的華視新聞資訊台表達爭取意願。

foodpanda都不能沒有它！綠界科技稱霸第三方支付的祕密

透過綠界，商家能一站式解決金流、物流、電子發票等業務，挾著系統優勢，綠界持續搶食電商、外送、線上教育等新經濟商機。

京冠轉化殘渣 從綠豆篁裡挖出金礦

不起眼的食物殘渣，透過微生物工程技術，轉化為動物功能性飼料添加劑、酵素等價值翻轉逾千倍的產品，而實現這一理想的造夢者，是京冠董座楊青山。

星展林鑫川渾身台味 玩金融很數位

星展銀行是金融業中極少數可以具體呈現數位化績效的銀行，總經理林鑫川看好台灣的科技力，要讓台灣成為星展營運的另一要角。

熱門新聞

Mini LED放量在即 誰受惠？

鴻海布局半導體 誰受惠？

營收創高的PCB龍頭：臻鼎-KY

台股上萬四 反向ETF卻遭爆買？散戶注意！錯誤解讀外資訊號小心賠很大

獨家調查》台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。