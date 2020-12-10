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京冠轉化殘渣 從綠豆篁裡挖出金礦

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

大多數人視為食物殘渣的廢棄物—綠豆殼、咖啡渣、茶渣、豆渣等，都被當作廚餘回收、豬的餿水或者牛的飼料；但京冠生物科技的研發團隊，卻透過微生物工程技術轉化為新藥、動物功能性飼料添加劑、酵素等可再被利用的高價值產品，讓這些看似不起眼的食物殘渣價值翻轉逾千倍，幕後推手正是京冠董座楊青山。

《財訊》採訪團隊抵達京冠位於屏東總部的這一天，室外豔陽高照；對農食循環有著高度使命感的楊青山，一路從實驗室、廠房到倉庫，暢談著京冠正在啟動的「無廢與再生」農食循環高值化計畫，也如同屋外高懸的太陽一樣熱情。

重視研發　3倍薪資攬人才

「京冠從冬粉製程的廢棄物—綠豆殼中萃取的綠豆篁，逐步發展成抗病原與抗發炎的動物功能性飼料添加劑、保肝的保健食品原料、抗發炎的化妝品原料；並已於2019年取得傷口修復植物新藥、2020年取得抗病毒植物新藥成分專利。」楊青山接受《財訊》雙週刊採訪時難掩興奮之情說，目前沒有其他單位可以把綠豆篁做到這麼深的研究。

促成這一切，靠的是京冠「異國聯軍」組合而成的研發團隊，成員是楊青山以平均高出北部3倍薪資延攬的生技研發人才，包括4位博士、逾10位碩士，實驗室人力就占公司1/3，再加上研發成本高，占公司管理費用超過35%，讓京冠堪稱是研發型公司。

如今，大成、卜蜂、統一、茂生農經等飼料品牌大廠，都是京冠抗病原與抗發炎的動物功能性飼料添加劑的客戶群；京冠的動物飼料添加劑也外銷到泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、日本、新加坡等，出口比率占營收貢獻達一半，成為京冠主要的營收來源，每年為京冠帶來7000萬元左右的營收。

開發農業副產品　創業逐夢

根據《財訊》雙週刊報導，從小在台北迪化街長大，耳濡目染之下，楊青山經常在林立的中藥店聽到老一輩口耳相傳中藥的療效，讓他印象最為深刻的就是綠豆殼提煉出來的綠豆篁，號稱具有解毒功效。後來，中國文化大學畜牧系畢業的楊青山，到屏東萬丹的飼料廠大鼎實業擔任飼料配方人員，專門給豬、雞寫飼料配方，當時楊青山就很喜歡採用農業副產品，如葡萄酒粕、高粱酒粕、啤酒粕等添加在飼料中，讓整體成本下降，還兼顧家禽的營養，「因為想到以前老祖宗就很喜歡用酒粕養豬，養的豬與雞，肉會比較紅，身體也會比較健康。」

之後，楊青山又有機會去味丹味精發酵母液進行動物應用開發，也就是嘗試把味精發酵母液應用在豬鴨牛飼料中取代糖蜜的角色。豬鴨牛須糖蜜的原因，其一為黏性方便打粒成形；二來有高量之礦物質及糖可提供嗜口性及鎂鉀離子；其三，因價格便宜可降低成本，1噸飼料中約可用15至50公斤。此項研發的產品還經過屏科大的夏良宙博士做豬、鴨、牛實驗，最後確定可以應用在動物身上。也由於這次成功的經驗，讓楊青山對農業副產品更有興趣，針對讓農業副產品發揮再利用價值的農食循環理念，也在心中開始萌芽。

(本文截自財訊621期，詳全文)

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