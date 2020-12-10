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星展林鑫川渾身台味 玩金融很數位

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君

根據《財訊》雙週刊報導，新加坡最大商業銀行─星展銀行來台插旗已逾30年，近來台灣星展更被賦予全集團獨一無二的任務：首先是在今年年初，星展將「科技風控長」設在台灣，一方面是看準台灣科技產業的重要性，一方面要運用台灣的科技人才與資源發展數位轉型；接下來，台灣更將進一步成為星展集團的科技研發中心，成為星展繼新加坡與印度之後，第3個亞洲營運中心。

這一切的幕後推手，正是星展（台灣）銀行總經理林鑫川，2018年剛從星展集團新加坡總部轉調台灣，他是新加坡人，會唱台語歌、熱愛台灣生活，更從不同角度看見台灣銀行業新的發展機會。

科技業與資金　台灣的機會

林鑫川接受《財訊》雙週刊採訪時指出，台灣一直都有兩件事情非常吸引外商銀行，一個是科技力，一個是豐沛的游資。星展銀行從新加坡出發，「數位化」是向其他國家拓展的策略，更能用數位化找到客戶、也讓客戶有好平台交易，而始終是全球科技業重鎮的台灣，順勢成為星展銀行發展科技的重心。

今年，星展集團決定任命星展銀行台灣風控長兼任研究科技產業，除了定時評估檢視科技產業的風險控管，也是為了未來在台發展科技研發中心準備。「台灣的科技人才多，也能提供適當的實驗市場，希望讓台灣成為除了新加坡、印度之外，另一個營運中心。」林鑫川說。

另一方面，台灣近年因為海外資金回流腳步加快，氾濫的資金是銀行提供財富管理的絕佳機會，除了房地產市場火熱，星展銀行也能藉此建議客戶配置結構型商品、國外股票、基金等，增加銀行在服務高端客群上的收益。

所以星展銀行近年在台的發展，都明顯朝數位化目標前進。2008年先是併購了台灣的寶華銀行，引進銀行核心系統，2014年推出與累積科技力有關的「甘道夫計畫」，2018年又併購了澳盛銀行，去年更是率先台灣所有金融業，霸氣撤掉所有自動櫃員機。

根據《財訊》雙週刊報導，適逢今年碰上疫情，台灣金融業啟動異地備援、居家辦公等措施，業者也幾乎都砸了重金建置虛擬私人網路（VPN），以利員工在家辦公；但光是VPN就已經所費不貲，星展銀行連與交易核心有關的虛擬桌面（VDI）都建置，也讓疫情高峰期，可以同時有300位員工同步上線開會、或能順暢舉辦500位客戶同時上線的投資展望會。

星展銀行在疫情期間，亦積極建議客戶數位轉型，因為林鑫川認為，疫情帶動了全球企業營運模式的改變，台灣企業也必須趁此機會思考下一步。像是某家年底即將掛牌上市櫃的科技公司，就是透過星展銀行的企業薪資整合服務，用雲端管理系統，解決因為疫情造成會計處理帳務上的不便。

(本文截自財訊621期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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