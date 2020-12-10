Sony如何開發出PS？PS之父：當年我們大膽雇用怪咖

文／杉本柳子 譯／孫蓉萍

根據《財訊》雙週刊報導，最近上市的PS5受到玩家關注，不禁讓人憶起有「PS之父」稱號的久夛（同「多」）良木健。他1993年成立索尼電腦娛樂（SCE，現為索尼互動娛樂），1994年成功推出第1代PlayStation；2007年從SCE會長兼執行長退休後，曾經擔任樂天、角川控股等公司的獨立董事。今年8月，久夛良木健擔任AI開發公司Ascent Robotics執行長。日本《鑽石Online》特別專訪了他，談他開發PS的經過和未來計畫。

任性的藝術家 催生開放的PS

索尼能開發出PS這樣的產品，主要是因為公司的作風獨特。久夛良木健說：「索尼是好奇心非常旺盛的公司，不墨守成規，會做各種嘗試。」回顧進索尼的1975年，相較於前1年索尼錄取了大約1000人，因為石油危機，1975年公司只錄取了43人。當時共同創辦人井深大指示人事部門：「在這樣的時局，就要雇用平常不會錄取的人，要雇用怪咖。」

要爭取投資，最好懂的就是數字，例如提出營業額可以成長多少、會有多少獲利等預估，但就像馬斯克推展Tesla或Space X業務前，應該也不容易說明他的事業計畫。開發PS時，因為很難懂，經營團隊也有人強力反對，所幸當時的社長大賀典雄和索尼音樂娛樂社長丸山茂雄等人，都給予協助。

根據《財訊》雙週刊報導，久夛良木健表示：「索尼有很多像瑪麗亞．凱莉這樣的藝術家，可能有點任性，但很有才華；丸山很了解藝術家，而對他來說，我也是一個常說些莫名其妙的話、任性的藝術家。」

遇到包容他的伯樂，成功催生了PS。在久夛良木健的眼中，PS就像是可愛的孩子，不過「不是因為這個孩子很優秀，而是因為他會走到連父母都想不到的很遠的地方，交了很多朋友」。他當時希望藉由PS創造電腦娛樂這個新領域，而要完成這件事，不能只靠自己，而是要夥伴們分別發揮所長；不是想著要擊敗對方，而是一起共襄盛舉。當年媒體很喜歡拿PS和任天堂或SEGA來比較，「不過，對我來說，不論任天堂或SEGA，都是夥伴」。

根據《財訊》雙週刊報導指出，久夛良木健認為PS成功的原因，是採取開放的作法，現在他仍然強調開放環境。例如日本工業用機器人業界有數一數二的企業，但是他認為日本機器人市場「碎片化」，廠商訂購機器人，不能馬上放在生產線上，必須經過系統整合，「日本機器人產業是一個垂直整合、封閉的世界」。日本廠商的產品都具有高水準，卻沒有跨企業共通的平台，不能使用一個AI當作大腦來連貫動作，這些現象還有待改善。

(本文截自財訊621期，詳全文)