謝國樑重回政壇 立志把對聽損女兒的愛延伸公共事務上

文／郭瓊俐

謝國樑3歲半的女兒，因為天生聽障必須裝設人工電子耳及助聽器；這段刻骨銘心的經歷，讓謝國樑決定把對女兒的愛延伸到公共事務上。

「小愛是我的禮物，讓我學習到更多」、「以前就是以自己為核心，顧好自己就好，現在我比較在乎女兒，不在乎我自己！」眼前這個男人，曾經是政治金童、瀟灑不羈的黃金單身漢；現在卻是滿口女兒經，提到陪著天生重度聽障的女兒進行手術、早療等心路歷程，更數度紅了眼眶。

也因為女兒，已經離開政壇數年的謝國樑，去年又回到基隆耕耘地方，展開參選市長的準備，「想要幫更多人、做更多事」，想把女兒帶給他的快樂和責任感延伸出去。

當年政治金童意外告別政壇

根據《財訊》雙週刊報導，出身基隆「三功集團」家族，祖父謝清雲創設基隆二信合作社，父親謝修平擔任過省議員、基隆市議會議長，謝國樑可說是含著金湯匙出生。加上英挺的外表、麻省理工學院的傲人學歷，他30歲就當選立委，當年在立法院還被冠上「立院型男」的封號。連任3屆立委，仕途一帆風順的他，卻在2015年初宣布不參選立委連任，在政壇投下震撼彈。

「我以前的人生觀就是以自己為主，沒有人能影響我。」謝國樑說，很多人以為是父母要他從政，其實是他自己對政治有興趣，而且父親是國民黨籍，他初次參選立委卻是披著親民黨戰袍，「我被親民黨提名後，我爸爸才被告知。」從政和不從政都是自己的決定，隨後他轉戰影視圈，擔任華聯國際多媒體公司董事長，也做出一番成績，出品的電影《我的少女時代》和電視劇《想見你》都叫好叫座。

根據《財訊》雙週刊報導，謝國樑過去和企業千金、明星交往的新聞，常登上媒體版面。38歲時和模特兒國中薇結婚，42歲生了女兒。中年得女，女兒出生時，謝國樑高興地躲在房間哭了很久，陪太太在坐月子中心住好住滿，「與其說是陪太太，更像是陪女兒。」當時單純是「女兒控」的謝國樑，並沒有料到，此後他會因為女兒「小愛」的健康問題，時常交織著傷心與喜悅的淚水。

小愛出生時，新生兒聽力篩檢沒過，那時謝國樑還不覺得有什麼問題，「我這個人充滿自信，自認做事認真小心就可以度過難關。」一個月之後複檢仍然沒過，小愛3個月大時，確診是先天重度聽障。

陪伴聽障女兒走過成長難關

謝國樑接受《財訊》雙週刊採訪時回憶，女兒確診時他人在國外，透過電話得知，他一直問「聽不到，是什麼意思？」如果從小聽不到，表示不能學語言，難道要用手語嗎？那一刻，他覺得很慌亂、很害怕。回想起那時的心情，他說，家中長輩年紀大離世，會有傷痛，但這和家裡一個新成員，從生下來那一刻就要承擔一輩子的問題完全不同，「好像無窮無盡的路在前面，但完全無解。」

(本文截自財訊621期，詳全文)