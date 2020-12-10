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內政部次長花敬群開嗆 房市紅單這樣炒 竹縣下禁令祭重罰

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

房市火熱，紅單交易賺價差的猖狂交易引起民怨。行政院各部會積極研議遏止房市亂象，新竹縣政府開了第一槍，全面下令全面禁止紅單轉讓。最新一期的《財訊》透過三個場景，看房市炒手如何遊走法律邊緣？消防官也協助民眾看懂紅單炒房的陷阱。

《財訊》日前專訪內政部次長花敬群，他火力全開地說：「誰敢再囂張紅單炒房，有種試試看！」指稱政府立場很明確，不允許在房價上作亂的人。這次的遏止紅單大會，說明政府這一次是在玩真的。根據《財訊》報導，全台紅單炒作的熱區，首推新竹。10月底新竹縣政府開出第一槍，正式宣告全面禁止紅單轉讓，幕後推手是新竹縣政府消保官靳邦忠。近來他不只親赴「號稱」的新建案排隊現場，也找來賣紅單的掮客了解實際操作手法，還對外大聲疾呼，情節嚴重者，最高可罰5000萬元。

靳邦忠指出，身邊有愈來愈多受害者向他爆料，其中一位是他的學生Ａ君。Ａ君在竹北市縣三特區覓到一戶心儀房，今年初才剛交屋，一坪單價落在25、26萬元，6月28萬元，9月再看已經漲到33、34萬元，看著房價驚驚漲，最後忍痛以36萬元跳下去買。靳邦忠指出，塑造市場上沒貨，再晚買不到，誤導民眾短短兩個月加價6成跳進去買，是不公平的氛圍。他近期稽查的3件紅單實例，呼籲消費者小心謹慎。

根據《財訊》報導，10月15日在「新竹房市大小事社群」刊登出一張在地建商蓋的竹北新案門口，有300漏夜排隊的照片，準備卡位兩天後開賣的預售屋；結果開賣當日，新竹縣消保單位前往，發現只有4位民眾。民眾說是因為看到群組照片才來排隊，一問之下原來300排隊是舊照，建商更稱：「案子還沒開賣！」靳邦忠氣憤地說：「這不是愚弄消費者嗎？」靳邦忠分析，不肖建商開賣前會營造火熱氣氛，藉機吸引消費者搶購。

他沿著新聞線索依序去查了3件傳言的熱銷案場，甲案宣稱「開賣完銷」，其實總戶數是300多戶，實際銷售僅113。乙案一樣有300餘戶，稱「購買要抽籤」，現況是預約100多戶，僅7成正式簽約。丙案廣告詞是「開賣完銷7成」，事實上是開價過高，只有極少數購買，其他退訂。靳邦忠分析，這些都涉及廣告不實，因為未揭露正確訊息，引人下錯誤判斷。近期民眾看到「秒殺」、「完銷」都要十分小心。

根據《財訊》報導，買賣房子，不應單用一張紅單，而應該提供完整的「預售屋買賣定型化契約」，對消費者才公平。靳邦忠更強調，政府和身為消保官的他，並非要打壓房價，而是希望維持一個「正常」的交易環境和「理性」的房市交易秩序。

(本文截自財訊621期，詳全文)

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