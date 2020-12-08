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不見頻道搶奪戰火！中天下架後 52台「蛋黃區」誰接手都棘手

聯合新聞網 / 財訊雙週刊
▲國家通訊委員會（NCC）。（圖／潘重安攝）
▲國家通訊委員會（NCC）。（圖／潘重安攝）

【作者: 郭瓊俐】

中天新聞台換照未過，讓出的新聞黃金頻道52台由誰遞補，成為台灣媒體界的大事。但因為各方矚目，有資格者反而紛紛閃避，不想成為炮火焦點。目前除了寰宇新聞台躍躍欲試外，只有公廣集團的華視新聞資訊台表達爭取意願。

目前52台「花落誰家」，成為國家通訊委員會（NCC）的棘手問題，眼看12月11日中天下架的日期逼近，若補位不及，可能以51台直接跳至53台的「跳頻」方式，暫時讓52台消失。

三立財經台受波及 林崑海把帳算到蘇貞昌頭上

NCC決議駁回中天新聞台換照申請，不但引發龐大的政治與媒體效應，也連帶影響其他新聞台的執照與移頻問題。

原本預期今年底前可以拿到新聞台執照的鏡電視，在中天新聞台下架的餘波盪漾中，據傳高層不想再生波折，計畫暫緩核准執照。鏡電視早就完成美輪美奐的攝影棚等硬體設備，也大舉招兵買馬，尚未取得執照前，將在網路播出節目。

而為了移頻問題已努力好幾年的三立財經台，原本預期今年底可以順利從有線電視88台移到48台，此次也「掃到颱風尾」，暫時無法移頻。

目前有線電視49至58台的新聞頻道區塊中，東森、年代和TVBS集團都有兩台，唯有三立一直無法將財經台移進新聞頻道區塊中。據了解，三立很早前即一一和系統業者談妥，移頻的案子送到NCC，卻被擋了好幾次；據了解，本來就和行政院長蘇貞昌關係不甚好的三立電視台董座林崑海，這次恐把帳都算在蘇貞昌身上，對蘇的怨氣頗大。

有趣的是，新聞頻道區塊中被稱為「蛋黃區」的52台，在中天下架後，並沒有發生預期的「頻道搶奪戰」。

挾著充沛資金有備而來的鏡電視，希望定頻的是47台。此外，被NCC以「復議」方式硬生生收回新聞台執照的台數科，只希望再取得執照，私下表明即使被放在一百多台也沒關係。三立財經台從頭到尾爭取的是移頻到48台，因為它很清楚，目前53台民視新聞台、54台三立都被視為親綠媒體，52台不可能再給三立財經台，否則52到54台成為親綠帶狀頻道，爭議太大。

也因為敏感的政治色彩問題，NCC駁回中天換照後，代理中天新聞台的系統業者「中嘉」申請由寰宇新聞台上陣，卻傳出NCC主委陳耀祥二度關切、想阻止寰宇進駐的消息。此事波及總統府，也讓蔡英文總統親上火線，表示沒有介入NCC審查過程及決策。

相關人士指出，寰宇新聞台除了新聞製播能量被質疑外，外界一直盛傳它和民進黨新潮流系友好，因此政治光譜上被認定偏綠，「如果拉下一個藍的（中天），再上架一個綠的，豈不是坐實政治操作的指控？」不過，寰宇方面從頭到尾，都否認與新潮流之間的各種傳言。

公廣集團上火線 員工企圖心是最大問題

有實力的新聞台不想站上火線申請52台，有意願的寰宇又因政治色彩等問題被質疑，52台找不到候選人，公廣集團的華視新聞台因此被推上火線。陳耀祥公開呼籲系統業者「給公廣集團新聞頻道一個機會」後，華視總經理莊豐嘉與公視代理總經理徐秋華舉行記者會，表示將齊力合作爭取華視新聞資訊台進駐52台。

據了解，蔡總統幾年前曾在一個內部會議上詢問：那些五十幾的新聞台中，為何沒有一台是公視新聞？當時無人能回答這個問題。相關人士說，華視新聞台現在的新聞能量和經費的確不夠，但這些問題都可以克服，最大問題恐怕還是華視員工是否願意調整心態，準備承接這麼重的責任。

據了解，目前NCC傾向暫時讓52台「跳頻」，但有人對NCC這種「急事緩辦」的做法表達憂心，因為中天正在進行法律戰，若52台一直空著，萬一中天訴訟贏的話，要求回到52台怎麼辦？如果52台已經有新聞台進駐，不管訟訴結果如何，中天班師回朝的機率就小很多。NCC委員當初一致決議駁回中天新聞台換照案時，應該萬萬沒有想到，空出的52台會變成一個大難題。

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