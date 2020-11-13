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揭開2020年漲價潮下的房市真相！

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／ 財訊新聞中心

繼2014年的高點之後，今年台灣房價指數再創下歷史新高。這波買氣來得又急又快，房市亂象死灰復燃，逼得政府不得不出手；而且，台灣人口進入負成長，市場長期恐供過於求，都讓熱絡的房市蒙上一層陰影。最新一期的《財訊》雙週刊以揭開房市真相為主軸，解析這一波房地產熱潮的買賣盤結構，掃描潛力區房價行情，同時透過內政部次長花敬群專訪，進一步政府對房地產市場的政策脈絡。

房市熱到亂象頻傳，打房之說甚囂塵上。內政部10月底更祭出史上頭一遭，跨縣市同步就桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市六縣市，針對23個建案做聯合大稽查。不動產開發公會全國聯合會理事長楊玉全，也忍不住站出來喊話：「建商不要踩紅線，不要隨紅單起舞！」一切亂象的起源就在於「房市真的太熱了，而且來得又急又快。」一位代銷業者表示，今年疫情剛起，大家不敢出門賞屋，案場門可羅雀，甚至有「消失的三二九檔期」之說，卻在5月情勢逆轉。北中南不時傳出個案熱銷，出現連廣告都沒打，甫推案就完銷的個案。台中更是交易火熱，台中今年前9月有30個完銷案，沒買到的民眾上網抱怨連連。

台南受到護國神山台積電的加持，熱度更不在話下。高雄近日最轟動的建案，莫過於中鋼旗下中欣開發在橋頭新市鎮推出的「欣橋之心」，總戶數342戶，原訂11月公開提早到10月中開賣，結果三天半就賣光光。回顧台灣近30年房價上揚軌跡，在1990年左右軟著陸下跌，盤整到2003年SARS過後開始起漲，到了2008年金融海嘯短暫修正；接著全球貨幣量化寬鬆，2009年台灣遺贈稅從50%降至10%，資金大舉回台。

2011至2012年有奢侈稅、豪宅稅上路、央行豪宅限貸令、人壽保險限購、實價登錄上路；到2014年房價來到最高點，政府開始打房，包含啟動囤房稅、研擬房地合一稅，房價開始鬆動，一路下修。2018年起全台房價陸續止跌；2019年貿易戰資金回流，到了今年台灣防疫能見度變高，房價超越2014年前高。國泰房地產指數計畫主持人之一、景文科大財金系副教授章定煊表示，房價上漲早已是不爭的事實，現在感覺不是非常強烈，在於過去有許多餘屋和中古屋在去化，等到近日都去化完畢時，價格就會大幅上揚。

今年房市有8大資金潮，支撐房地產的熱況，一類是等待房價下跌遞延的剛性買盤，另一類是投資型買盤出籠，接續為因超低利率趕出的定存資金、股市獲利資金、台商回流投資台灣資金，以及海外熱錢、港人、壽險等。大體而言，資金主要仍是首購、換屋的剛性需求，以及投資型買盤的兩大勢力。不過，值得注意的是，經過六年來的房市下修、房地合一稅的洗禮下，這波房市買氣和過去不同，不論是產品屬性或是買房心態都出現結構性的改變。

內政部次長花敬群認為，此次中南部上漲的背後是建設到位、產業移入支撐，人口南遷，交通環境都在改善，房價屬於合理反映；反觀雙北就沒有上漲題材，再加上脫北者愈來愈多，過去都會區的高房價有泡沫疑慮，根本不具備上漲條件。面對此一房市紛擾，花敬群指出：「政府不會打房！」政府可以接受房價在合理範圍內緩漲，但不能急漲，也不能容忍炒作，會想方設法遏止紅單銷售，也會懲罰刻意炒作的人，力阻市場歪風，讓房市朝向健康穩健的發展。

(本文截自財訊620期，詳全文)

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