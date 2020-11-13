3大家族密會 「大新光」整併進入關鍵時刻？

文／ 財訊新聞中心

成立超過75年、台灣三大金融家族「吳辜蔡」之一的泛新光集團，推擁十家股票掛牌公司總市值超過五千億元，今年卻不斷有負面訊息登上新聞版面。然而危機卻似乎醞讓出轉機，吳家四兄弟在各自登山三十多年後，攜手合作的可能性隱然浮現。

最新一期的《財訊》報導指出，11月初，包括吳家、林家、洪家等新光集團大股東家族代表，來到位於台北市南京松江路口的新光人壽大樓，參加集團核心控股公司「新勝」的股東會，主題正是討論龐大事業體的股權與經營權怎麼分配。其中新光金與台新金是否走向整併之路，成了外界關注焦點。這不是吳家兩大金融事業體首次考慮合併。

創辦人吳火獅在1986年，以67歲壯年驟然辭世，還來不及交代好事業版圖如何劃分，吳東進遂以長兄之姿，繼承包括新光人壽等新光集團主要事業體。大哥一把抓，卻壓不住其他三兄弟各擁一片天的想法。吳東賢另行成立新光投信、吳東昇成立台証證券也投入政治，最有企圖心的吳東亮更是咬牙不向大哥拿錢，自行募資百億元，在新銀行申請截止的最後一刻申設台新國際商業銀行，後來也在銀行業崛起，成為一方之霸。

2002年年初，新光金和台新金原已各自成立金控，但6月25日差點上演大和解。新金金控董事長吳東進與三弟台新金控董事長吳東亮聯袂宣布，準備於隔年一月合併成「台灣新光金控」。不料吳東進竟於一週後公告新壽為強化財務體質，將一舉提列196億元的責任準備金，造成當年度財測降至每股虧損3.93元，吳東亮隔日便宣布合併案告吹。

新壽幾次在投資踩雷慘虧，產品銷售又消極守成，資產規模和獲利逐漸被國泰、南山及富邦超越。反觀吳東亮的台新金，卻在一片不看好中逆勢擴張。不但在競爭激烈的消費金融市場中與中信、國泰、富邦分庭抗禮。

吳家四兄弟中，吳東進溫文仔細、事必躬親，比較像「吳科長」；而吳東亮策略大開大闔，最有乃父之風，「只要東進肯放手禮讓弟弟們，過了這座山，就能再看到那道光。」不過歷經多次變動內耗，泛新光流失不少高階經營人才，相較蔡家和辜家，吳家中生代人才青黃不接，恐怕會是新光帝國重振雄風的最大危機。股權與經營權如何重整，考驗新光家族成員們的智慧。

(本文截自財訊620期，詳全文)