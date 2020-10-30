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昔日緊抱中國「白富美」 美容業能擺脫疫情陰霾 重啟高獲利動能？

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／段詩潔

台股市場中，很少有一個族群如同美容產業，成員不多，但百元俱樂部的比重卻最高，尤其是掌握住中國大陸崇尚「白富美」商機的公司，更是受寵。麗豐－KY、佐登－KY、羅麗芬－KY，是3個重要的代表。不過，今年疫情打亂所有中國供應鏈，也沒放過美容產業，這3家公司上半年業績與獲利有如雪崩式下跌，佐登與羅麗芬股價也跌落百元。

不過，自第3季起，業者的營收有逐月回溫之勢，讓投資人不禁想問，昔日的寵兒，有沒有機會擺脫疫情陰霾、重啟過去的高獲利動能？

面對面服務　受疫情影響大

羅麗芬是這次受創最深的公司，上半年營收衰退60.7 %，即使仍維持68.4 %的高毛利率，但稅後淨利衰退9成，每股稅後盈餘（EPS）只繳出0.3元成績，與去年同期的5.58元天差地遠。

羅麗芬業績衰退的理由很清楚：99%的營收來自中國；但是衰退幅度為同業之最，則是因其特殊的營運模式。

首先，羅麗芬研發及生產護膚用品，透過出貨給中國各地50個經銷商，將產品提供給終端美容院，再由美容院銷售給個人消費者，疫情期間美容院關閉，經銷商也停止進貨。其次，羅麗芬每年有3場大型招商會，都為公司帶來明顯業績貢獻，但上半年受限疫情停擺，再一次重傷業績。

所幸，隨著中國市場相關活動重啟，消費動能復甦，羅麗芬營收衰退的幅度，也自第3季起逐月縮小。10月中，該公司在中國湖州舉辦了一場大型招商活動，參與店家近1千1百家，也回復往年水準；而羅麗芬除了原本的3大品牌實體通路外，去年開始跨入電商領域並推出線上新品牌，鎖定中低價位新客群，同時推出養生品牌，預期明年將帶來新的業績動能。

業績回溫，法人也重新關注，近日羅麗芬舉辦法說會後，法人預期今年EPS約2.2至2.6元，明年可望回升到9元以上。

相較於羅麗芬，麗豐同樣是以中國市場為主，但是麗豐畢竟是美容保養股龍頭，集團底子強，上半年獲利衰退51.7%，衰退幅度小於同業，主要是因為麗豐特殊的直銷模式，對加盟主有最低進貨量的要求。

若從月營收來看，麗豐也是提早從第2季就開始有回溫的架式。隨著第3季營收逐漸返回正軌，實體店面開始招商，預期店數將持續上升，法人看好今年EPS仍有10至13元水準，預期明年回到14元水準，也還不到前2年15至18元的區間。

(本文截自財訊619期，詳全文)

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