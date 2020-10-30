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新一波外資插旗台灣新金融！「英國版彭博」路孚特徵才 紐約梅隆成立投顧

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

受疫情重擊，金融業噩耗不斷，2月保德信人壽宣布出售台灣業務、8月德意志證券和大摩等知名外資陸續裁撤台灣業務，更讓產業雪上加霜；然而在一片唏噓唱衰聲中，卻有新的外資金融業者逆勢加碼，悄悄投資台灣。

有趣的是，這波抵台的大多都不是銀行、壽險、證券等傳統金融業者，而是新形態的資本市場服務、數據資訊和企業轉型顧問，都是各領域的一方之霸。

最引發關注的就是指數公司台灣富時國際，今年從40人擴編到上百人。富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧指出，擴編台北業務的決定並非橫空出世，在種種因素推波助瀾下，「客戶在哪裡，我們就要在哪裡。」

帶入新形態數據服務與商品

無獨有偶，拜訪富時台灣的這一天，意外發現去年倫敦證交所以270億美元收購的金融資訊專業服務機構路孚特（REFINITIV，原湯森路透金融與風險事業部）的辦公室，也與富時在同一層樓。路孚特兩年前就與政大合作設立大數據實驗室，培育新血，年初在領英（LinkedIn）上招募台灣業務主管、數據分析師與工程師，讓不少台灣金融新銳躍躍欲試。

一位外商高層觀察，去年香港交易所對倫敦證交所發動奇襲式併購，出了390億美元天價，但前提是倫交所要放棄路孚特的併購交易。不過倫交所更看好路孚特併購後對集團發展前景（另外也指出港交所出價過低），後來在股東會上以超過99%壓倒性支持併購路孚特，拒絕港交所併購。

決定資本市場兩強能否併購的關鍵，竟是一家數據公司，顛覆金融業思維，也顯示國際對金融科技的重視。

除了有英國版彭博的路孚特之外，有中國彭博之稱的萬得資訊也已悄悄來台，萬得為中國金融市場資訊服務龍頭，內容覆蓋股票、債券、基金、指數、權證、商品期貨、外匯、宏觀行業等多項品種，堪稱是研究、投資中國金融市場的必備工具。

新參者招募海歸與本地精英

過去都是有需求的台灣投資人點對點線上訂閱，但今年8月萬得官網新增一個台灣分點，也招攬台灣人擔任業務。本刊聯繫萬得資訊，窗口低調表示，台灣單位僅作為法人機構服務窗口，暫無受理採訪事宜。

(本文截自財訊619期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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