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痛失大同百年經營權 70歲林郭文艷：我要學當市場派

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

對小股東而言，歷經多次革命，大同帝國百年林家王朝終被推翻，似乎是一場勝利；但是各有盤算的新經營團隊，是否真能合作，才是擦亮大同招牌的關鍵。

10月23日，大同股東臨時會後的兩天，新當選的大同董事都收到了開會通知，即將於11月2日下午3點召開第1次董事會。當天將由最高票當選的獨立董事王金來擔任會議主席，而議案只有1項：推選新任董事長。

據了解，終於拿到主導權的市場派內部意見非常分歧，畢竟接下大同後的問題非常複雜，新負責人也可能得馬上面臨到公司巨額背書保證，董事長這個位子竟然變成「燙手山芋」；即使市場派可能推出現任東森電視董事長林文淵，但直到最近，內部還傳出「到底是誰找林文淵來的？」的說法，顯示市場派對於大同的經營團隊根本缺乏共識。

林郭慘敗　林文淵擬接董座

另一方面，痛失主導權的大同董事長兼總經理林郭文艷，除了既有的官司問題外，更可能得面對新經營團隊上任後的各種調查、甚至是求償，「她現在反而沒有執政者面對選民的負擔，準備開始當反對黨了，」林郭的幕僚轉述，「林郭說，她要開始學當市場派！」

百年大同的經營權大戲一直演到現在，外界還是霧裡看花。由於市場派意見尚未整合，目前可能還是會由林文淵，以競殿投資法人代表的身分出任董座。但下一個問題來了，大同總經理將由誰出任？會是市場盛傳的林郭嗎？對此林文淵表示，已經找到適合大同總座的人選，但還是要先確定誰是董事長。

可以確定的是，對於與林郭文艷共治，林文淵相當不以為然，「打個比方來說，蔡英文當選了，去找她前一任總統馬英九來組閣，你覺得合理嗎？」他強調。但市場判斷，以林文淵的用人風格，極有可能是請來過去曾有合作默契的中鋼、台電退休高階主管，執行日後大同的管理工作。

至於新董事會中除林郭文艷外，唯一一位非競殿投資法人代表的董事林宏信，仍強調對林文淵的支持，也會支持林文淵所提的總經理人選，「董總一定要能合，不然什麼事都做不了，既然支持董事長，就要支持他選擇的人。」

大同總經理人選，之所以挑動新董事會的敏感神經，是因為在此次政權和平轉移的背後，這確實一度是公司派和市場派協商合作的籌碼，更反映了新任董事會的可能矛盾。

(本文截自財訊619期，詳全文)

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