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駐台臉譜改變！24歲尼國大使、AIT興建代表處 看見台灣國際地位提升

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／郭瓊俐

在中國壓力下，過去非邦交國只能和台灣維持經貿關係；但台灣向世界證明自己的實力，各國駐台機構的角色也產生全面性變化。

尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）日前向外交部部長吳釗燮及蔡英文總統呈遞到任國書，亮麗外形成為吸睛焦點。李蜜娜年僅24歲，外交資歷有限，曾拿台灣獎學金，2018年畢業於銘傳大學國際企業系。外交人士研判她是政治任命，和外交官任用屬性不同。

李蜜娜或許是特殊例子，但目前派駐台灣的各國使節代表，的確有愈來愈年輕化的趨勢。另一個更明顯、更具意義的變化是，過去很多非邦交國家派經貿部門代表駐台，以迴避敏感的政治關係；現在非邦交國不但派專業外交官來台，且在台灣活躍出席各種活動，不避諱表達和台灣的親近。顯示台灣的國際地位抬頭後，台灣的外交臉譜也正在改變中。

民進黨國際部主任、立委羅致政表示，台灣外交臉譜改變，「名」和「實」兩方面都有具體例證。以「名」來說，很多在台代表處過去以經貿文化辦事處為名，後來都改名，例如「英國貿易文化辦事處」更名為「英國在台辦事處」；「荷蘭貿易暨投資辦事處」改名為「荷蘭在台辦事處」。

尼加拉瓜代表李蜜娜 年輕吸睛又有台灣經驗

就連最保守的日本，過去駐台機構名稱是連國家字樣都沒有的「公益財團法人交流協會」，也改名「公益財團法人日本台灣交流協會」，顯示各國不再忌諱有政治意涵的駐台名稱。

在「實」的面向上，羅致政指出，非邦交國愈來愈傾向派駐外交部門官員來台，而非經貿部門人士，而且層級愈來愈高，很多是擔任過本國司長級職務或駐外大使後再派駐台灣。此外，過去駐台代表只會公開出席經貿活動，現在不但主動爭取和蔡英文總統會面，出席政治相關活動也不再刻意保持低調，代表處辦活動還會邀請我方官員出席。

這些質變與量變，固然和全球對中國反感及疑慮的氛圍有關，也和台灣多年來的努力有關。前駐法代表呂慶龍指出，以前台灣外交處境艱難，為了迴避中國壓力，各國派經貿人員或民間人士駐台，因為中國無法反對以經貿往來為由的交流；現在情況大不同，台灣自己很爭氣，無論經濟、民主發展都很好，讓非邦交國願意派專業的外交官來台，執行國與國之間更正常化的往來。

(本文截自財訊619期，詳全文)

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