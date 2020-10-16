兩大因素 中國外銷企業成被夾殺肥羊 索貝克曝：股票市場的機會在...

文／索貝克

人民幣持續升值中，到了10月初，原本應該在中國國慶長假奔向全球的觀光客，今年因為疫情與收繳護照的關係，絕大部分都被鎖在中國境內，每年近3千億美元的全球旅遊消費急速下滑。外匯不在長假大量流出，人民幣升值到接近6.7兌1美元的水準，是兩年高檔的價位。只要不花錢，外匯流失的速度就會減緩，這招確實有效，只是苦了全球專做中國生意的觀光業者。

本欄在607期提到，中國政府的財政赤字正在不斷惡化，如何替以高鐵建設為主的基礎建設找到經費，是目前中國政府準備大舉推動不動產證券的理由。京滬高鐵（601816 CH）在這個背景之下，就是不動產證券行情能否成功的指標；半年過後，這家中國高鐵唯一賺錢且上市的子公司，股價跌幅超過20%，是上市以來新低。想都不用想，中國政府強推不動產證券化，然後進一步收割韭菜的意圖已經被市場參與者充分認知，並以腳投票表達不想再當韭菜的卑微心意。

根據中國國務院2016年公布的中長期鐵路規畫方案，至2035年為止中國要有20萬公里的鐵路，這中間包含5萬公里的高鐵。值得注意的是，中國的高鐵只能載客不能載貨，但是高鐵建設的成本大約每公里1.4億元人民幣，是一般鐵路的兩倍，好處是對於經濟成長數字的推動力量也是接近兩倍，壞處是高鐵的投資對於貨運成本的下降毫無幫助；原本的規畫是到20年，全中國要有鐵路建設15萬公里，其中包含3萬公里的高鐵，但是到了2019年為止，高鐵建設就超越進度至3.6萬公里。

要補高鐵錢坑 大動歪腦筋

到了2020年8月，中國國鐵集團宣布調整建設比率，把高鐵建設的比重從4分之1調高到35%，新目標是2035年要有7萬公里的高鐵，一個身為下屬單位的國營企業直接打臉上級機關國務院的規畫。計畫變動1個半月，中國國務院一句話都沒吭。習總書記終究還是架空了國務院李總理。

中國高鐵建設3.6萬公里，負債5.5兆元人民幣，假設建設成本不變，7萬公里就至少要負債11兆元人民幣。前面提到，中國各條高鐵除了已上市的京滬鐵路有賺錢，其他各條高鐵離損益兩平的階段都很遠，接下來的高鐵主要是省際之間的建設，負責建設計畫的都是早已負債累累的地方政府，如果人民銀行不幫忙，很難想像高鐵要怎麼推動下去。

(本文截自財訊618期，詳全文)