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全聯PX Pay婆媽部隊更勝網軍！3成台灣人都愛用的關鍵曝光

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

行動支付進入戰國時代，掌握消費情境成為決勝點！2020年度《財訊》消費者金融品牌大調查，今年新增的「最佳行動支付業者」獎項，由台灣超市龍頭——全聯的行動支付平台PX Pay，獲得最高的用戶滿意度，摘下金質獎。

據《財訊》消費者金融品牌大調查，PX Pay用戶因為「使用／付款簡單方便（不用找零、帶錢包）」、「App頁面設計清楚又便利」等因素，滿意度最高。

App清楚又好用　滿意度奪冠

資策會MIC（產業情報研究所）公布2020年上半年行動支付大調查結果也顯示，國人最常使用的行動支付平台前5名，分別是LINE Pay、街口支付、PX Pay、Apple Pay、Easy Wallet悠遊付。事實上，在資策會MIC公布的2019年下半年行動支付大調查時，零售通路商的行動支付平台就已首次擠進前5大——分別是第3名的PX Pay與第5名全家的FamiPay。尤其是PX Pay，也第一次擠下Apple Pay，晉級前3名。

外界都在深究PX Pay後發先至的原因，全聯副董事長謝健南也點出背後最大的關鍵：「全聯在數位轉型的過程中，是先推行動支付，再做電商。」

謝健南指出，2018年時，全聯邁入第20個年頭，喊出：「下一個20年，要進入實體電商。」然而，當時全聯內部也曾激烈爭論：到底應該要先做電商還是會員？還是先做支付？最後，謝健南認為，未來無論是實體店面或電商，每筆交易都需要靠支付，因此更利於管理與使用的行動支付，全聯應該要優先去做。

於是，2019年5月，全聯首次對外推行PX Pay，先以8百萬紙本福利卡的會員為基礎，去吸收當中的兩百萬會員成為初期會員。接下來，再開始透過全聯內部大多數是婆媽的門市人員，組成的地推部隊，向顧客推廣並協助下載App，同時全聯也祭出門市PX Pay下載量達標獎金。

在短短數月，會員數迅速衝上4百萬。隨後，全聯再推行會員推薦機制，讓PX Pay會員推薦其他新會員，推薦者與被推薦者都可以獲贈點數，又讓PX Pay會員數衝上750萬。

(本文截自財訊618期，詳全文)

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