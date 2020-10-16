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不怕天塌的新光老么 吳東昇要帶新纖走向下個50年

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／吳雅樂

新光合纖轉眼邁入50周年，低調多時的新纖董事長吳東昇難得現身，親自介紹一款與新光紡織合作製造的「無限衣」，象徵老牌紡織業不但繼續創新，還有無限發展的可能。

天塌有人頂　緩解疫情衝擊

「這件衣服的縫線、鈕扣到整件衣服布料，不僅回收自寶特瓶，還可以重複回收與再製，」吳東昇舉起一盒包裝完整的白襯衫說，看似夕陽產業的傳產，其實能持續探索聚酯的各種可能性。

吳東昇還特別提醒，新光合纖就是當年「寶特瓶」的命名公司、也是名稱登記者，如今存活50年，「很多上市股票代號在我們前面的公司都消失了」，就知道紡織業的艱苦。不過話鋒一轉，他相信無論如何都能找到出路。

這正如吳東昇人生的寫照。現年67歲的他，自詡現在是工業界一分子，但其實創業是證券業，還曾在政界打滾過，不談家族裡如何風風雨雨，他自己的人生就不停在轉彎。

「以前我做證券業，5分鐘就是長線」，吳東昇在接受《財訊》採訪團隊專訪時，坦言剛來新纖很不習慣，這個產業光是買地生產就要3年時間，生產出像樣品質的產品可能要6年。

入行15年後，他侃侃而談這個行業看來一派輕鬆，其實行程排到滿檔、節奏一如金融業。不過，在員工眼中，吳東昇不是死盯加班型的老闆。這次疫情問題導致紡織業受到一定衝擊，前一陣子新纖產線停工7、8成的確讓吳東昇感到緊張，一度睡不好。

但也許是一種身為老么，「天塌下來還有上面頂著的感受」，看到產線逐漸回穩，覺得目前情況已算是不幸中的大幸，近期終於可以放鬆享受戶外活動。

在台首次出海　尹衍樑掌舵

笑稱自己酒量不佳、體力也不特別好，但吳東昇非常熱愛大自然，和夫人趁這段疫情期間剛去了一趟阿里山。他說，要不是太太不喜歡搭船，其實很想出海，龜山島從前就去過好多趟。

吳東昇談到戶外活動眼睛會發亮，開心地分享，「第一次出海是尹衍樑帶的，因為當年到美國求學時玩過帆船，回台後念念不忘，而尹衍樑是台灣當時唯一有帆船的」，於是商請尹衍樑出航帶他從北台灣往彭佳嶼方向，完成在台灣出海的心願。

(本文截自財訊618期，詳全文)

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