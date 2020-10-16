賴清德：南方崛起是必然！台灣未來50年發展換南部扛

文／郭瓊俐

2020年總統大選前一個月，當時是總統候選人的蔡英文，偕同副手候選人賴清德、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁及多位立委候選人，在高雄市召開「大南方、大發展──南台灣發展計畫」記者會，提出「用聚落帶動發展」、「用交通連結世界」、「用行銷撐新農業」、「用觀光創造繁榮」四大策略，宣示南北區域均衡發展的決心。

3個優勢 天時地利人和兼具

蔡英文總統順利連任，時隔一年後檢視，「大南方計畫」似乎沒有明顯的進展。國發會說明，「大南方計畫」本來就不是一個獨立專案，而是盤點各部會計畫進行的建設項目，加速推動，目前都依規畫執行中。

擔任過兩屆台南市長的副總統賴清德，以一年多來陪蔡總統走遍全台的經驗指出，蔡總統提出「大南方計畫」，對南部或台灣的整體發展非常重要，過去50年，北部承擔台灣經濟發展的責任；未來50年，甚至更久的時間，換南部撐起這個責任。

賴清德說，此時南方擔負起全台灣未來發展的重責，符合「天時地利人和」。就「天時」來說，美中貿易戰開打，加上武漢肺炎疫情慘重，全球產業鏈開始重組，台商紛紛尋求新的生產基地，也加速資金及生產線回流台灣的動作；這樣的時代變動，讓台灣有了新的機會。

在「地利」上，台灣北部土地已經飽和，且因為人口與生產基地過度集中，已產生新的問題，例如房價過高、房屋密集造成台北的平均氣溫比南部高。南部有土地、有電、有水，不但長期南電北送，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市更擁有廣大的土地，不論是產業鍵重組所需要的土地，或風電、光電等再生能源，南部都能充分提供。

在「人和」上，過去南部人必須到北部尋找工作機會，就是所謂的「北漂」，才讓南部顯得人才不足，如果南部有發展需求和足夠的投資，人力就會回流。賴清德指出，南部產學能量充足，有成功大學、中正大學、中山大學、高雄科技大學等高等教育機構，工研院、中研院都在台南設立南部院區，南部產業學界成立的「南部科學園區產學協會」已邁入第10年，積極促進產官學結合，「迎接產業到南部，有如大旱之望雲霓，因為有殷切期盼的心，各界也非常團結。」

(本文截自財訊618期，詳全文)