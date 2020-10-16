台積電發「做6給7」日薪搶人 南台灣驚爆缺工潮！

文／吳雅樂

全台營建業缺工問題近10年持續惡化，這回碰上台積電蓋廠、大型風電廠建設尖峰期，高技術工人年紀漸大、年輕人又不願投入低階工的長期困境浮上台面。

「缺工啦！」這是近來多數營建業者的心聲。受到台積電在南科砸下百億元買地擴廠的影響，台積電為了加快工程進度，不僅給出行情價一到兩倍的薪資請人，而且以日薪計價每天現領，甚至還訂下做6給7（做6天給7天的薪水）的條件，藉以綁住施工人員，確保建廠流程順利。

營造公會理事長江啟靖指出，這其實本來就是台積電建廠時的給薪規格，只要不耽誤工程進度，很願意撒錢；尤其，台積電蓋廠屬全台等級指標性大案，廠區規模之大，甚至要拆給4家營造廠才吃得下來，可預見4、5年內，建廠腳步也不會停歇。

銲工日薪翻倍 明年上萬元

然而，不只有台積電，以台積電為首的南科供應鏈，正興起一波加碼潮。再加上近來台灣重大工程陸續啟動、外商擴大在台投資、台商資金回流也拉動設廠需求，甚至連房地產需求也動了起來，這些原因都讓國內早就出現的缺工困境，更雪上加霜。

影響所及，也刺激了與南科同期的工程薪資。一般模板工人，過去的日薪兩千到2千5百元，現在漲到3、4千元。技術含金量高的銲工日薪從3、4千元，漲到6千至8千元；不過，焊工依照技術程度，分為1G到6G，大型工廠設備所需的領有6G執照的銲工因為稀有，工程公司主管大膽預估，明年可能要漲到日薪1萬元。

一位曾在大型工程公司擔任監工者指出，「現在到就業服務站貼出徵求兩百個工人，可能來60個，而且幾乎不具備工地經驗。」內政部長徐國勇也憂心地說，缺工情況的確存在，在南部尤其明顯，若不好好處理，恐怕會影響重大工程的進度。

以鄰近南科的台南市政府為例，市政府官員指出，公共工程案發包不僅一再流標，有些小型標案甚至已流標6、7次還無法順利發包；尤其，公共工程受到標案利潤限制，營造工地薪資自然被比了下來，例如「亞太國際棒球訓練中心」等大型工程案流標了好幾次，這幾年小型工程如道路、學校、活動中心修繕等招標案，更是如此。

再加上政府2025年非核家園計畫中，不管是在岸或離岸風電，都如火如荼展開建設。彰化的彰濱工業區，陸上風電已經開始運轉；工程更浩大的是離岸風電，估計到2025年將投入台幣1.75兆元。每座風電基座重達數百噸，必須先在附近工廠組裝，恐進一步陷入搶工拉鋸戰。

(本文截自財訊618期，詳全文)