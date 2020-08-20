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追蹤金脈與人脈！康友黃文烈背後的神祕中資金主

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／財訊新聞中心

「今日康友，明日街友」這是康友自救會小股民發出的求救。深陷掏空疑雲的康友KY公司，從董事長、總經理、獨董，到公司財務主管及發言人等所有高層竟然都落跑了，甚至遭到通緝；這不僅是台灣資本市場上史上是頭一遭，如今公司更因為交不出上半年財報，投資人恐面臨公司下市、股票變壁紙的慘況。

最新一期《財訊》雙週刊獨家追蹤康友前董事長黃文烈的金脈與人脈，揭開背後的神祕中資金主。

生產銷售大容量注射液和原料藥的康友，今年7月該公司董事長黃文烈透過個人旗下的公司廈門協力集團，向中國贛州銀行廈門分行借了一筆高達七億元的資金，抵押品卻是用康友的子公司——六安華源的機器設備做為擔保，涉嫌掏空公司資產，引爆了一連串的連鎖效應。

當外界都把焦點放在康友董事長黃文烈身上時，《財訊》抽絲剝繭、深入探訪之後，發現整起事件的關鍵，其實根本另有其人。黃文烈極有可能只是一位「人頭」，而真正的核心人物，是一位神祕的中國房地產大亨——王命亮。

王命亮是誰？《財訊》報導指出，王命亮的核心事業在福建廈門，以地產開發為主體，相關公司包括廈門奔馬實業、奔馬房地產、廈門特發進出口貿易與駿宇房地產開發等，可說是在當地頗具規模的中資企業。

黃文烈對外一直把王命亮稱為「創業夥伴」；而康友旗下最重要的兩家公司——印尼帝斯生物科技公司與六安華源公司，含括了康友的所有業務。但弔詭的是，印尼帝斯生物科技的負責人，就是王命亮；至於六安華源的負責人雖掛黃文烈，但早在2007年時，王命亮就透過他自己旗下的廈門奔馬公司，再間接透過上海華源公司，收購六安華源的股份。

簡單地說，王命亮早就實際掌握兩家最重要子公司的營運，也就是說，王命亮才是康友真正的幕後大老闆。因此雖然黃文烈台面上是康友的董事長，但仔細回想，整個康友的經營層都是中國籍，前總經理章永鑒為中國籍，就連發言人吳濱濱也是中國籍，骨子就是一家中資企業。

近兩年來康友爭議不斷，許多人再度檢視KY公司的問題，認為來台掛牌的KY公司，主要營運地很多都不在台灣，對於公司財務操作，營運的實際查證仍有一定的難度。特別是，不少具有泛中資色彩的KY公司，當初已透過各種操作「合法」來台上市，面對訊息相對不透明，政府到底該如何管理與監督，才能保障投資人權益？一場康友的掏空風暴，不論政府監理或是股民投資，都是重要的一堂省思課。

(本文截自財訊614期，詳全文)

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