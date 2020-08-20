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「需求出來量就不會掉」 投資職人一路加碼特斯拉 拚上2億元身家

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

股齡25年的李義凱，近年看好美股身家翻好幾倍，更在去年盛傳特斯拉即將破產之際，在250美元價位開始買進特斯拉，今年800美元賣出，成為這一波美股大贏家。

開著BMW 530D的專職投資人李義凱（化名），一天在馬路上停紅燈準備起步，一輛特斯拉從後方快速超越，李義凱重踩油門想追上去，但儘管引擎發出轟轟聲，卻無法拉近與特斯拉的距離，只能眼巴巴看著電動車的車尾燈離去。李義凱心想：為何高級的雙B轎車，跑不贏特斯拉？

這引發李義凱對特斯拉的好奇。兩年前，他發現售價兩百多萬元的特斯拉入門款Model S，瞬間加速到100公里僅需5.3秒，比自己花360萬元買的BMW530D快了0.4秒。沒想到，這份心中小小的遺憾，反而成為李義凱研究投資特斯拉大賺5000萬元的源起；他強調：「創新的汽車科技企業，未來將超越傳統汽車龍頭的地位。」1年前，他就大膽預估，特斯拉市值將超過全球汽車龍頭豐田，挑戰兩千億美元。

衝一波：出清特斯拉海賺5000萬

今年以來，不畏疫情逆勢飆漲逾兩倍的黑馬股，非電動車龍頭特斯拉莫屬；而搭上這輛瘋狂快車的專職投資人李義凱，6月才剛剛出清手上所有特斯拉持股，賺進5000萬元，資產直衝兩億元。20年來沒有上過一天班的李義凱，靠著投資，買名車、買豪宅、葡萄牙置產，還讓小孩出國留學。

47歲的李義凱，常隱身天母一家小咖啡館，讀著《華爾街日報》、《金融時報》以及外文書，平凡得彷彿你我隨時擦身而過的人。在25年的投資生涯中，李義凱將30萬元本金翻了660倍，到達兩億元，不計入股息的年化報酬率為29.7%，比股神巴菲特的波克夏公司年化報酬率約20%的績效還要好。

投資股市生涯中有起有落，最低潮時的帳面資金幾乎快歸零，讓李義凱有了很深體會：「新趨勢都是從美國發動，慢慢才會到台灣，尤其是新創公司，看國外資料變得很重要；如果趨勢確定，直接去買該品牌的公司，不去買供應鏈，賺比較多。」

去年10月開始，他看上了特斯拉，平均買進價格在200~300美元之間，在今年達到800美元分批出清持股。李義凱說，之前花2000萬元大買特斯拉時，不少朋友擔心詢問：特斯拉競爭得過傳統車廠嗎？他的回答是不只競爭得過，特斯拉甚至會遙遙領先。

新一波：電動車甩開傳統車廠

李義凱認為，電動車的關鍵競爭因素和燃油車完全不同，燃油車廠有兩大競爭優勢，一是引擎傳動系統的經驗和設計；二是龐大的售後維修體系，在電動車時代面臨崩潰。而電動車的關鍵競爭因素，例如電池的儲放效能、車載電腦和手機介面的軟體系統等，傳統車廠則是遠遠落後。

(本文截自財訊614期，詳全文)

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