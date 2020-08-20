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「科技防疫」夯！3大關鍵科技 看見台灣防疫成效

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／陳曉開、孫蓉萍

農曆年前，武漢肺炎疫情在中國境內持續大規模擴散難以遏止，回顧過去這半年多的時間，「防疫」兩字無疑已成為今年台灣中央和地方治理的主戰場。《財訊》雙週刊年度舉辦的「智慧城市大調查」，透過檢視此次的疫情總動員，發現「科技防疫」已獲各界的廣泛應用，也帶領台灣進入一個全新的發展里程碑。台灣智慧城市協會理事長林建元直言，以後台灣不只是討論「有沒有」的問題，更要進一步關心「如何有效率地整合」，而這對未來整個智慧城市的發展，絕對是一個重要的轉捩點。

國內第一個武漢肺炎本土案例與死亡案例都發生在彰化縣，當時的縣警察局局長方仰寧17年前曾在台北市經歷過SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的管控，早在1月初就自行成立稽查小組，出現白牌司機死亡案例時，就立刻以行動電話軌跡整合路側監視器，半天內就釐清感染源。

彰化縣衛生局局長葉彥伯指出，防疫跨局處的合作，採偵辦重大刑案調查模式，警局的科技偵防能讓疫情調查在最短時間內水落石出。當《財訊》團隊在彰化縣採訪時，也正遇到縣內比利時籍風電工程師確診，疫調如星火般地進行。確診者同意提供使用的智慧手機，才能確認停留的地點、時間與移動軌跡，繼續匡列需要居家隔離與檢疫的對象。

科技大串接　智慧應用進入新里程碑

不只是彰化，「新竹市府在過年前就開始警覺到可能發生武漢肺炎疫情擴散情況，立刻建立跨局處首長LINE群組，盤點府內防疫物資，過年後更每天開會因應疫情變化。」新竹市副市長沈慧虹談及今年農曆年前疫情一開始爆發，市府內形同備戰的緊張狀況，仍記憶猶新。

新北市府也在大年初2時，就由市長侯友宜發出召集令，衛生局、民政局、消防局、教育局、警察局與資訊中心等局處全部就位，「資訊中心立刻著手製作視訊會議與遠端工作的懶人包，開始推動分流在家辦公與視訊會議，確保市府運作不間斷。」當時兼任資訊中心主任的新北市府研究考核會主任祕書曾招雄強調，資訊中心這時候就成為市府的心臟，必須讓整個架構維持高度穩定且安全。

中央政府單位更是全體動員，時任經濟部長、現任行政院副院長沈榮津整合業者即時生產出口罩等重要防疫物資；政務委員唐鳳串起境管與衛福部的資訊平台；內政部長徐國勇也動用全國警政資源擔起疫調工作等等，都可以看到科技力正大量應用在公權力的防疫執行作業上。

《財訊》雙週刊連續6年追蹤台灣智慧城市的發展，發現這次疫情可說是提了一個總體檢的好機會。一直擔任智慧城市顧問的國發會主委龔明鑫指出，政府各部門立刻動員起來，善用累積至今的經驗和技術，中央和地方政府之間也全力合作抗疫。

(本文截自財訊614期，詳全文)

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