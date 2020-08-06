林口第一槍！富創得科技董把危老案變身科技廠 迎來廠辦市場大商機

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／陳雅玲

眼看近年國際大廠相繼來台投資，今年4月行政院再祭出政策利多，拍板通過7年砸百億，吸引國際大廠來台落地，藉此推動國內產業轉型升級，全力朝向全球高科技研發中心發展。

然而，當政府帶頭促進產業升級的同時，舊廠房跟著升級也成了不可抵擋的趨勢；再加上台商加速回流，急尋工業區土地，廠房供不應求，造就商辦比住宅搶手，而廠辦比商辦更炙手可熱的現象。

富創得科技公司董事長吳明發，早在2年前就看準這波趨勢，擁有坐落於林口工業園區的廠房，占地2800坪，是林口工二工業區面積最廣的，也是區內首開先例通過的危老重建案。富創得科技預計近期拆除舊廠房，2、3年後將有一棟外觀新穎，規格比照無塵室等級的地下4樓、12層高的立體化科技廠房，企圖打造新創資源共享的生態圈，吸引高科技產業進駐。

新創廠辦　具政策優勢

談到當初為何決定重建舊廠房？吳明發精神抖擻地說，「看到林口是要改變的時候了。」他口中說的改變，正是經濟部2017年啟動「林口新創園」計畫，以林口世大運選手村作為據點，招攬國內外加速器與新創業者進駐，有意打造為亞洲最大的AI聚落。

另一方面，林口正是位於「新創走廊」的中心點，占有絕佳的地理位置，而所謂的新創走廊，主要鏈結桃園市的亞洲．矽谷計畫、新竹的科學園區、台北小巨蛋的國際科技創業基地，也是政府發展國際新創聚落的終極目標。

跟著政策準不會錯，這是吳明發創業30、40年來的商業嗅覺。對這一波台商回流，他觀察到產業發展的脈絡，「大家都知道台商回流，但也要知道一件事，台商回來，並不會投入大量生產的勞力密集型產業，而是會選擇在台灣設立研發中心，把研發技術留在台灣，不然在別人家屋簷下做研發，還沒量產前，技術都被學走了！」

發展新創產業、設立研發中心，這是吳明發第一時間看到的商機，預計重建的科技廠房，便是以此作為規畫的軸心。目前富創得主要業務是觸控面板整廠輸出，著重在研發、製造材料，在廠辦重建後，總樓地板面積達17000餘坪，扣除所需的1000餘坪，其餘預計邊建邊售。不過，還未興建，已有來自各地的買方洽詢，包括國內龍頭電信公司之一、一家美國上市公司，還有來自台中的業者，不難看出廠辦大樓在市場上有多搶手。

(本文截自財訊613期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

習近平真正的對手！揭密川普、蓬佩奧打擊中共的神祕策士

美中較勁你來我往，川普動作加大，習近平壓力也愈來愈大。很多人忽略的是，在美國每一記重拳的幕後，有個重要的謀士，就是習近平不敢輕忽的余茂春。

中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

過去幾個月，蘋果供應鏈在蘋果指揮下，形成「2套系統」的狀況愈來愈明顯，繼緯創把中國廠賣給立訊之後，現在可成的動向最受關注

劉德音5年前就開始悄悄布局 台積電挑戰500元的祕密武器！

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？最新一期《財訊》雙週刊仔細盤點台積電整個合縱連橫的過程，發現台積電早就默默布局許久。董事長劉德音到底做了什麼關鍵決定？同時解析台積電股價上攻500元的祕密武器。

龍巖李世聰親訪 跨界吃下錠嵂3成持股的盤算

22日，龍巖宣布砸下4.2億元台幣買下錠嵂逾3成持股，一週後李世聰親自帶隊拜訪錠嵂創辦人毛以孝，會談兩個小時，雙方究竟各有什麼盤算？

林口第一槍！富創得科技董把危老案變身科技廠 迎來廠辦市場大商機

看準政府帶頭推動產業升級，從事觸控面板整廠輸出的富創得科技順應政策走向，帶頭將老舊廠房變身科技廠房，以迎來廠辦市場龐大的商機。

新藥產業大解盲

近幾個月來，受惠於全球大資金行情，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，後來又有新藥股行情銜接；以最具代表性的上櫃生醫指數為例，3月19日低點以來，迄今最高反彈1.7倍，市值也重回兆元大關，前後只有4個月不到，展現報復性反彈之姿。

國民法官法背後的無名英雄 27年助理生涯、人生精華都在立法院度過

擔任27年的國會助理，人生精華都在立法院度過，蔣念祖被民進黨列為本屆不分區立委第32名，是對她專業國會助理的肯定。

從江蕙、費玉清到蔡依林 翻開舞台音響教父的一頁音樂傳奇

穩立音響一年承辦超過300場演唱會的燈光音響系統，包辦了小巨蛋7成活動。成立43年來，創辦人陳穩健見證了台灣音樂活動最輝煌的黃金時代。

薪資天平歪一邊 瘦了基層肥了高層

證交所近期揭露上市櫃公司員工薪資概況，根據《財訊》進一步比對發現，多家公司基層與高層的薪資增減方向不一致，部分上市櫃公司業績虧損，但董事酬勞卻逆勢成長的怪現象。

閃辭董事成話題 陳守煌淡定談大同：一切為誠信

3年前，他以法務部次長卸任之尊，擔任大同董事；3年後，連任大同董事後卻又突然辭職，陳守煌進出大同都是話題十足，他接受本刊專訪時強調：做人誠信是他法界人生的基本原則。

鄭崇華不敢到武漢投資 就是怕三峽大壩

今年，除了美中爭霸和全球疫情，還有一件事讓台達電創辦人鄭崇華每天掛在心上，那就是三峽大壩。

公親變事主的亂象與怪象...前法界高層超好用 成了獨董搶手貨

儘管年年都有股東會改選，但今年恐怕是從開發金併金鼎案後，經營權大戰最盛況空前的一年，不僅律師大鬥法，也意外發現不少企業借用法界人士的專業，邀請出任獨董一職。

熱門新聞

劉德音5年前就開始悄悄布局 台積電挑戰500元的祕密武器！

護國神山台積電大跌 趁便宜趕快買？

謝金河：差異化的世界 差異化的投資

Mini LED台廠是蘋果的最愛

中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

美國史上最慘GDP 黃金、美元未來走向？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。