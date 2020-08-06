中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

文／林宏達

過去幾個月，蘋果供應鏈在蘋果指揮下，形成「2套系統」的狀況愈來愈明顯，繼緯創把中國廠賣給立訊之後，現在可成的動向最受關注。

在iPhone供應鏈裡，組裝的獲利不高，真正賺錢的是零組件，過去iPhone機殼的主力廠商是鴻準和可成，蘋果今年大力要促成機殼廠和組裝廠「聯姻」。可成董事長洪水樹在今年股東會上也說：「有興趣找我們談合作，都會談，目前為止沒有跟任何一家公司有具體進展。」

不過，市場人士透露，立訊和藍思都有意整併可成中國廠，但可成開出400億元人民幣（約合台幣1716億元）的高價，讓有意上門的買家碰了個軟釘子；畢竟，光是今年第1季，可成的帳上現金高達1178億元，並不缺錢。

其實，身為蘋果供應商，不論賣或不賣，對洪水樹來說都是兩難。業界已傳出，和碩旗下的機殼廠鎧勝，今年將首度有機會打入iPhone供應鏈；因此，今年可成若不賣中國廠，在iPhone供應鏈裡還能分到多少訂單恐成疑問，今年iPhone問世時，可成營收能有什麼樣的表現？都將是觀察指標。

(本文截自財訊613期，詳全文)